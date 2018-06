Bára Štěpánová se směje silikonovým válkám modelek

"Já bych pod kudlu dobrovolně nikdy nešla. A ty hubené holky, které si nechávají udělat velká prsa, těm neříkám vůbec nic. Především je vůbec nesleduji, nevím, co si kdo nechal se svou figurou udělat, ani mě to už nezajímá. Ať si každý dělá, co chce," řekla Štěpánová.

Žije teď v pohodě. Co se kolem ní děje v showbyznysu, to ji už příliš nezajímá. "Mám milujícího muže a to je vlastně pro mě teď to nejdůležitější. Ráda s ním chodím hrát i golf. Žiji si docela příjemně," svěřuje se herečka, která vždycky provokovala výrazným pravým poprsím.

Bude z ní pohádková porotkyně

Štěpánová již brzy zasedne jako členka poroty 40. ročníku Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana, který se bude konat od 7. do 10. října v Ostrově. Velmi se na to těší, i když bude muset hodnotit především pohádky, na které si zrovna příliš nepotrpí. "Mám totiž raději thrillery a detektivky. Filmy, které budou na festivalu uváděny, jsem neviděla, tak jsem na ně zvědavá. Já skoro vůbec nechodím do kina. Spíše si něco pustím v televizi," přiznala Bára.

Teď dotočila detektivku, což byl pro ni prý velký zážitek.

"Natočila jsem film Setkání s vraždou s mojí oblíbenou režisérkou Jitkou Němcovou podle předlohy Josefa Škvoreckého a Zdeny Salivarové. V něm jsem si zahrála ženu, která se vrací po osmadvaceti letech se svou kapelou z emigrace do Česka. Hraji saxofonistku, proto jsem se musela naučit hrát na saxofon. A bylo to natáčení velmi příjemné, protože jsem se ocitla v úžasné herecké společnosti - maminku mi hraje Iva Janžurová, pak tam vystupují také Jan Tříska a Pavel Landovský. V současné televizní produkci by to mohla být přímo lahůdka," uzavírá Štěpánová.