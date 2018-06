Bára si rozlučku parádně užila

Bára odpoví on-line ZDE

Vyřazená Bára dorazila na svou rozlučku až kolem půlnoci. Po přenosu soutěže Česko hledá SuperStar totiž dlouhé hodiny horlivě diskutovala s Ondřejem Hejmou o své budoucnosti. "Nic si z toho nedělej, že jsi vypadla, ty stejně budeš zpívat - jsi rozená zpěvačka," utěšoval porotce favoritku na vítězství.

Loučil se i Mareš

Po příjezdu na večírek do k.u. baru se Bára rozpovídala: "Ráno jsem se probudila a měla jsem takové tušení, že dnes půjdu domů já," svěřila se. "Čekala jsem to, ale stejně mi to přišlo líto," dodala a hned se šla věnovat všem, kteří se přišli s Bárou rozloučit a zároveň jí poblahopřát k svátku.



Roman Lasota přivezl oslavenkyni pěkný dárek na zimu - čepici, která perfektně ladila s barvou Bářiných vlasů. Nechyběli ani minulý odpadlík Martin Ševčík, Tereza Najdekrová a již tradičně zpěvák Sámer Issa.



Na párty zavítal i Leoš Mareš, který se naposled objevil na rozlučce Romana Lasoty. K překvapení všech se v baru objevila i část fotbalového týmu Sparty v čele s Pavlem Horváthem.