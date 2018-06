Bára Poláková a Pavel Liška se brzy stanou rodiči, na dítě se moc těší

„Těším se hrozně moc. To je hrozně zvláštní stav. Nečekala jsem, že to bude takové. Je to nepředatelný zážitek,“ říká o těhotenství Poláková.

Na shánění výbavičky zatím moc času neměla. Plánuje to až na samotný závěr těhotenství. „Až dohraju, udělám tu desku, tak přijde srpen a ten mám připravený, že si užiju,“ říká.

Na desce pracuje tři roky a finální podobu s ní dolaďuje známý hudebník Jan P. Muchow. Své písně dává herečka nejprve poslechnout partnerovi Pavlu Liškovi, s nímž hraje i v představení Lucie. „Prožívá se mnou každou písničku. Hodně to s ním řeším, říká mi své názory. Někdy se mu to líbí rovnou, někdy má konstruktivní kritiku, která pomůže,“ prozradila Poláková.

Hudbu už vnímá i její dítě. „Cítím kopance při koncertech. Teď jsme byli na koncertu Davida Kollera, ale dala jsem jen asi 40 minut, víc to nešlo. Ale třeba jsme byli na Zrní a to jsme dali úplně do konce. Tak nevím, jestli už je tam nějaká žánrová vyhraněnost,“ směje se Poláková.

Pro miminko zatím písně neskládá. „Budeme rošťačit, na to se strašně těším, a budeme si určitě vymýšlet pohádky,“ plánuje herečka.

Pro Báru Polákovou to bude první dítě. Pavel Liška má už desetiletého syna s bývalou manželkou Kristýnou Bokovou. S tou se rozešel před dvěma lety (více čtěte zde).