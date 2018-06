Bára Nimcová se rozešla s režisérem Vorlem

Společně s Tomášem Vorlem pak jezdila na víkendy do Černé hatě a také na Rabštejn, kde se film posléze natáčel. V tu dobu ale Bára Nimcová vůbec netušila, že by si Markétku mohla zahrát. Spíš pomáhala režisérovi najít někoho, komu by tahle role sedla.



"Loni v létě, krátce poté, co Tomáš dostal grant od ministerstva kultury, mě překvapil. Markétku prý budu hrát já. Byla to pro mě výzva. Začala jsem cvičit, zpívat, nahlas číst, jezdit na koni. Dala jsem v práci výpověď, na měsíc jsem odjela na Rabštejn. Tam jsem žila a pracovala. V říjnu se začalo točit. To, že jsme se s Tomášem Vorlem pět měsíců po natáčení rozešli, neznamenalo nic víc, než rozchod muže a ženy, kteří spolu něco velikého prožili, dokázali a zaznamenali," dodává Bára Nimcová.