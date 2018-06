Bára Nesvadbová: Připadám si odporná

"Přibrala jsem 17 kilo, chodím jen do práce a venčím psa. Nic jiného nestíhnu," zlobí se Nevadbová, ale je šťastná, že těhotenství probíhá bez komplikací a v pohodě.

Původní jméno pro dceru Rebeka změnila Bára na Bibianu. "Tohle italské jméno mě dostalo," říká. Žádnou Bibianu dřív neznala, ani nevěděla, že takové jméno existuje a pak, někdy v létě jich potkala hned několik.



Nevadbová se chce co nejdřív po porodu vráti do práce. Takové jsou alespoň její plány a sliby vydavateli časopisu, který řídí. "Dokonce uvažovali s manželem i o tom, že by doma na mateřské zůstal Karel," svěřuje se Nesvadbová novinářům.



Spekulace bulváru o tom, že Březina není otcem dítěte nechce komentovat. Ani informace o jejich plánovaném rozvodu, o němž se na počátku Bářina těhotenství psalo, se zatím nepotvrzují. "Karel se na miminko těší možná víc než já," říká Nesvadbová a líčí jejich manželství jako pohodové až idylické.