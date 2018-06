Bára Nesvadbová porodila v noci dceru Bibianu

Bára Nesvadbová byla hned ráno v dobré náladě. Mají s dcerou pokoj pro sebe. Maminka pročítá literaturu o kojení a studuje, jak pečovat o miminko. Knihami ji spolu s nadšením, radostí a dobrotami zahrnuje manžel Karel.

Ačkoliv právě v nemocnici na Bulovce mohou rodičky přivést dítě na svět různými alternativními způsoby, včetně porodu do vody, či lokálního znecitlivění pomocí epidurálu. Nesvadbová se ale rozhodla pro klasický způsob. "Bibianě ven pomáhala kamarádka lékařka. Když mě v závěru šila, pořád vtipkovala. Musím si dát záležet, říkala. Kolik lidí to ještě uvidí! Užili jsme si i docela legrace," směje se Nesvadbová.

"Do poslední chvíle mi vůbec nic nebylo," líčí poslední hodiny před porodem Bára. " "Odpoledne jsem chodila venku se psem, pak jsem si lehla do vany. Cítila jsem bolesti. Máma mi říkala, ať už raději jedu do porodnice. Nikam nepojedu, odmítala jsem. To jsou jen poslíčci! No a pak jsme to s Karlem stihli na poslední chvíli."

Matka i dcera jsou v pořádku a už se těší domů. "Doufám, že mě už ve čtvrtek pustí," říká Nesvadbová. Dcera se podle lékařů měla narodil právě na Štědrý den. Díky tomu, že na svět přišla o týden dřív, oslaví rodina Vánoce už ve třech.