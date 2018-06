Nesvadbová: Nechci mít z dcery modelku, měla by se živit hlavou

"Rozhodně bych to nechtěla. Samozřejmě pro cokoli se rozhodne, tak ji budu podporovat, ale myslím, že ona má v sobě dávku skepticismu, takže bych řekla, že se do toho hrnout nebude. Doufám, že se bude živit hlavou," řekla Nesvadbová v rozhovoru pro pořad Selebrity, který televize Óčko odvysílá v úterý ve 21:10.

"Nic proti modelkám. Já myslím, že jich je spousta chytrých, a když se kouknu do zákulisí, tak většinou sedí někde se skriptama a učí se. Ale určitě bych po tom netoužila," dodala spisovatelka.

Bára Nesvadbová s dcerou Bibianou

Sama se v sedmatřiceti letech už na předvádění necítí. "Já už nemodelinguju dva roky. Já si myslím, že všeho do času a že kolem čtyřicítky by to člověk už dělat neměl," prohlásila.

Její dcera se podle ní rozhodně v módě orientuje lépe než spolužačky, na druhou stranu móda není nic zásadního.

"Říkám si, že bychom asi neměli posuzovat lidi podle hadrů, které mají na sobě. Móda je primárně pro potěšení a ne pro kritiku," říká Nesvadbová.