Byla jsem hodně rozmazlená, tak to teď splácím, přiznala Nesvadbová

Píšete knihy, šéfujete lifestylovému magazínu, děláte charitu. Je něco, co ještě neumíte nebo chcete umět?

Chtěla bych se umět zamilovat (smích).

Neříkejte, že nejste zamilovaná?

Ale tak trochu možná. Nerada mluvím o soukromí, ráda si nechávám něco pro sebe. Ale přiznám se, že milovat je pro mě někdy těžké.

Není to třeba tím, že máte jiné hodnoty než dřív?

Těžko říct. Já nejsem psycholog, psychiatr, ani psychiatr amatér. Je to asi individuální. Je pravda, že já sama s tím mám větší a větší problém.

Dceři v láskách radíte?

Už je skoro dospělá a lásku dává i dostává. Řekla bych, že je v některých aspektech dospělejší než já. Radit si ale nenechá. Já nevím, jestli jste někdy chvilku řešila něco s patnáctkou. Není prostě chvíle, kdy děti chtějí poradit. Má dcera po tom ani netouží. Možná se ta touha po mém názoru může projevit za pět let, ale dneska se spíš odklízím z cesty, protože vím, že můj názor či rada ji nezajímá.

Zajímá Bibianu móda?

Není a nikdy nebyla klasickou fifinkou, ale ráda se mnou chodila na focení. Oblečení ji baví, ale rozhodně není pro ni na prvním místě. Co miluje, jsou boty. Chodí mi do šatníku a neustále doufá, že boty, které se jí líbí, podědí. V tom se určitě pomamila.

Když mluvíte o botách, nedávno jste měla možnost setkat se s Manolo Blahnikem. Šlo o vysněné setkání?

Moc jsem se na něj těšila. Má kolegyně Lucie s ním dělala rozhovor do našeho magazínu a zjistila, že má spoustu nalezených psů. Tím mě ještě víc dostal. Já sama už mám dvanáct nalezených zvířat a on má pět. V tom jsem ho překonala. Co se týče jeho bot, Manolky mám dvoje. Mívala jsem troje. Je to opravdu poklad a člověk se o ně musí starat jako o šperk. Mně jeden podpatek zůstal v kanálu před základní školou mé dcery a totálně se rozlomil. Bohužel letěl do nejbližšího kontejneru a já při tom uronila slzy.

Když jste si kupovala jeho první boty, trvalo vám dlouho, než jste si vybrala? Nebo jste přesně věděla, které chcete?

Prskala jsem jako starej křeček, protože jsem nevěděla, které si vybrat, přitom jsem věděla, že odnést si mohu jen jedny.

Slavnostní večeře s Manolo Blahnikem měla větší přesah než jen návštěvu Prahy.

Legendární designér obuvi navštívil Prahu v rámci své výstavy The Art Of Shoes, byl hlavní hvězdou naší charitativní galavečeře ve Hotel Four Seasons Prague. Byla zde tichá dražba. Spousta přátel mi věnovala překrásné věci. Od šperků přes exkluzivní šaty českých návrhářů od Jiřího Dokoupila po obraz Pasty Onera, fotku Jana Saudka. Výtěžek šel na dobrou věc. Jsem šťastná, že i díky této večeři desetiletá holčička Valentinka, která prakticky ochrnula na půlku těla, má finance na rehabilitace a velkou šanci, že se vrátí do normálního života. Toto je investice, která má nevyčíslitelnou hodnotu oproti botám. Sama jsem řešila dřív hlouposti, dnes to všechno vidím jinak. Ono se myslím každému v nějaké chvíli jeho života hodně přenastaví věci v hlavě.

Vy jste je přenastavila kdy?

Já se filantropii intenzivně věnuji 14 let a je to od začátku nemoci táty. Od té doby, kdy jsem věděla, že umírá. Možná to setkání s něčím tak definitivním a s utrpením bližního ty životní hodnoty změní. Někteří lidé jsou tak osvíceni, že se narodí a od malička se chovají hezky. Já jsem byla hodně rozmazlená a na vše si musela přijít časem. Tak to teď splácím. Myslím ale, že Češi mají velké spolucítění a obrovsky dobré srdce.