Bára Nesvadbová experimentuje s herectvím

Jednatřicetiletou Barbaru však herectví jako povolání nijak zvlášť nepřitahuje. "Já bych herečkou ani být nechtěla, to natáčení Bestiáře na mne bylo hrozně zdlouhavé a strašně náročné," přiznává.

"Já jen můžu obdivovat, jak to těm hercům jde. Malá rolička, kterou tam mám, to je pár slov, to se dá zvládnout. Ale na nějakou velkou roli bych asi neměla, Každý je prostě dobrý na něco jiného. Já to umím se slovíčkama, někdo zase umí hrát," říká novinářka a maminka čtyř a půl leté holčičky Bibiany.

Film Bestiář, jehož premiéra je stanovena předběžně na duben příštího roku, představuje hlavní hrdinku v různých podobách.

"Ta hlavní hrdinka se neustále mění," vysvětluje autorka literární předlohy. "Ona se ve své podstatě změní v bestii. Hrozně miluje jednoho člověka a když ji opustí, ona už si chce s ostatními muži jenom hrát. Ale v podstatě jí to nejde, protože ženy tohle moc neumějí. Spousta věcí je tam samozřejmě autobiografická, ale zase to nechci říkat tak nahlas," dodává Barbara.