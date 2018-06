Bára Kozáková jak ji neznáte: z drsňačky něžnou romantičkou

Na diváky působíte jako ranařka. Jste taková i v soukromí?

To tak působím jen kvůli Krimi zprávám, tam opravdu neříkáme hezké věci, jsou to jen kriminální případy, takže logicky se tam nemůžu ani pousmát. Diváci mi kvůli tomu i píšou, že je to škoda, ale nejde to.

Bojí se vás třeba prodavačky v obchodech?

Mě se snad nebojí! Ale jednou jsem platila u kasy a měla jsem pohotovost, takže jsem musela zvednout telefon a ptala jsem se kolegy, jestli jsou na místě mrtví a zranění a podobně. Ta paní pokladní na mě koukala hodně pohoršeně a vyděšeně. Já už jsem na takové rozhovory zvyklá, ale ji jsem očividně vyděsila.

Dá se s Bárou Kozákovou diskutovat, nebo boucháte do stolu?

Jsem ve znamení Berana, mám svoji hlavu, ale často jsem na to dojela. Teď už vím, že přiznat chybu je někdy lepší. Někdy ale jsem horká hlava.

Pustíte si doma cédečko s romantikou, nebo rockem?

Hodně jezdím na festivaly, ale samozřejmě si poslechnu taky zamilované písničky, tak jsem přece baba, to dá rozum.

Nové fotky jsou romantické, něžné i sexy. Jak se vám fotilo?

Bylo to skvělé. Měla jsem kolem sebe profesionální tým. Vizážistku, stylistku Klaudii Havlovou a fotografka Lenka Hatašová je zárukou jistoty. Zprvu jsem se cítila nejistá, protože nejsem žádná modelka a neumím v tom chodit. Ale holky mi dost pomohly, abych se uvolnila. Nafotily jsme jak jemné fotky, tak i drsňačku v kožené bundě. Musím říct, že v té kožené bundě jsem se cítila líp než v romantických šatech. Ale ve výsledku mě ty romantické fotky nadchly.