Moderátorka Bára Kozáková čeká první dítě, hubnutí musí stranou

„Miminko bylo plánované. S partnerem jsme si řekli, že to zkusíme a ono to hned vyšlo. Přibírám statečně, čtyři kila jsou nahoře. Hubnutí, které jsem dva roky pečlivě hlídala, musí stranou,“ směje se moderátorka, která je aktuálně ve čtvrtém měsíci těhotenství.

„Cítím se dobře, první tři měsíce jsem sice trpěla šílenou únavou, to byla ta šílená vedra, ale teď je to lepší. Ranní nevolnosti naštěstí nemám,“ říká Kozáková.

Pohlaví miminka zatím nezná, ale rozhodně si ho nechá prozradit. Mateřskou dovolenou si naplánuje podle svého zdravotního stavu. Ráda by pracovala co nejdéle a brzy po porodu se do Krimi zpráv vrátila.

„Se šéfredaktorkou Jitkou Obzinovou jsme se domluvily, že moderovat budu jak mi to těhotenství dovolí. Krimi zprávy mám ráda a určitě se budu chtít vrátit co nejdřív po porodu. Obojí by se mělo krásně zvládat,“ dodala Kozáková.