Herečka Bára Kodetová změnila účes a není za tím nový chlap

"Krátké vlasy jsem nosívala dřív, v dobách mého působení v seriálu Redakce, cítila jsem se v nich uvolněněji a osobitěji, tak jsem se rozhodla si tento pocit připomenout," vysvětlila Kodetová. "Hodilo se mi to i na dovolenou, kterou jsem s holkami a mámou strávila na sklonku prázdnin v Řecku. Krátké vlasy byly v tom horku velká úleva."

Těsně před tím, než herečka shodila svou hřívu, stihla nafotit pro Revue iDNES.cz exkluzivní sexy fotky.

Bára Kodetová

O autorech Foto: Lenka Hatašová Make-up: Monika Navrátilová Oblečení: NEXT

Kodetová je v jednom kole. Kromě mateřství na plný úvazek, kdy se stará o dcery Lily, Violetu a Sophii, stíhá ještě pečovat o rodinné sídlo, které si nedaleko Benešova vybudovala s partnerem Pavlem Šporclem. Navíc dojíždí do Divadla Na Jezerce, kde účinkuje ve hře Večer tříkrálový.

"Holčičky mi dávají zabrat, ale je to radost," komentovala neustálé hemžení okolo sebe nejmladší ze slavného uměleckého rodu Kodetů.

Nedávno však doma zažili menší drama. Herečka okolo domu rozmístila jed proti slimákům a málem to odnesli její mazlíčci.

Bára Kodetová

"Adoptovali jsme nedávno dvě štěňátka Sáru a Moly. A Sára jed samozřejmě snědla. Nebýt rychlého zásahu našeho zvěrolékaře, už by tu nebyla. Tahle zkušenost byla navíc velké varování - nechci vůbec domýšlet, co by se stalo, kdyby se k jedu dostala třeba Sophinka, která strčí do pusy všechno, co se dá," řekla Kodetová.

Bára Kodetová

S holčičkami jí naštěstí navíc nově pomáhá filipínská asistentka, která se prozatím natrvalo usídlila v jejich domě.

"Faith je nesmírně pečlivá a milá, navíc na holky mluví anglicky, což se nám v rámci jejich jazykového vzdělávání jen hodí," chválí novou pomocnici ve velké rodině herečka.