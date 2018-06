Kodetová po ošetření žilek: Na jevišti potřebuji hezké nohy

„Metličky se mi začaly dělat už před patnácti lety, moje maminka i tatínek s tím bojovali, je to genetická záležitost, tak jsem na to byla připravená, jen jsem čekala na ten správný okamžik, až na to budu mít čas a klid a nechám si to odstranit,“ vysvětlila Kodetová.

„Přeci jen když běhám po jevišti, tak ty nohy potřebuju mít hezké a v létě chci chodit v krátké sukni nebo v plavkách, což už mi nebylo příjemné,“ dodala.

Žilní systém podle ní dostal zabrat i během tří těhotenství. „Přibrala jsem třikrát třicet kilo. První dcera se mi narodila, když mi bylo 30. Tam to šlo velmi rychle dolů, během půl roku jsem poporodní kila měla pryč. Po Violetce, prostřední holčičce, bylo složitější hubnout, a protože jsme chtěli ještě jedno dítě, tak jsem se ani hubnout nesnažila,“ vysvětluje.

Se svou postavou je teď spokojená, i když pár kilo by jí shodit nevadilo. „S věkem kila přirozeně přibývají a těžko se dávají pryč. Ale jak říká paní Hlaváčová v jednom seriálu: Člověk se v určitém věku musí rozhodnout, jestli chce vrásky nebo velký zadek.“