Bára Kodetová a Pavel Šporcl čekají další miminko

Miminko partneři plánovali a jsou rádi, že se to povedlo. "Vyšlo to krásně, protože Bára bude mít akorát divadelní přestávku. Do práce by pak chtěla naskočit zhruba dva měsíce po porodu," upřesnil známý houslista.

S dalším miminkem si pospíšili i kvůli biologickým hodinám osmatřicetileté Kodetové. "Bára nebude patřit k nejmladším maminkám a nechtěli jsme to moc zdržovat. Ale jsme rádi, že děti budou od sebe pouze dva roky. Budou mít hodně času, aby si spolu hrály," dodal Pavel Šporcl s tím, že pohlaví miminka zatím neznají.



Bára Kodetová a Pavel Šporcl

Bára Kodetová v současné době exceluje ve hře Warrena Adlera Válka Roseových a v komedii Woodyho Allena Prokletí nefritového škorpióna v Divadle Na Jezerce. Na jevišti bude do konce dubna. "Nebudeme její role přeobsazovat. Hraje je perfektně, a tak na ni rádi počkáme. Divadlo také Báře k miminku gratuluje," řekl ředitel divadla Jan Hrušínský.

"Jsem vděčna Honzovi Hrušínskému za to, že na mě počká. Po letech čekání na krásnou práci je dobré vědět, že o ni nepřijdu," uvedla Kodetová.