Basiková: Manžel by si zasloužil mladší ženu, ale je to mezi námi dobré

"Mám vůči němu pocit zodpovědnosti, že mu nemůžu dělat ze života peklo. Až bude v nejlepších letech, bude mu 45, tak to bude krásný chlap a bude mít vedle sebe šedesátiletou paní. Zasloužil by si mladší ženu," říká zpěvačka a manžela tím rozčiluje.

"Asi je úplná blbost o tom takhle dopředu přemýšlet a podsouvat mu to. Už jsme spolu šest let a je to dobrý," uznává Basiková.

Věkový rozdíl sama cítí jen v tom, že má víc zkušeností, jinak nevidí žádný problém.

S Petrem Polákem má čtyřletého syna Teodora, kromě toho má už dospělá dvojčata.

"Díky zkušenosti s dcerami jsem jako matka daleko klidnější, pohodovější," říká zpěvačka, které oslavila padesátiny a možná i díky malému dítěti se cítí mladá.

V show Drzá Diana, kterou televize Óčko odvysílá v pátek ve 21:10, ale prozradila i to, že v budoucnu plánuje jít na plastiku.