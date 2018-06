Basiková o životě: Bylo to velké drama, teď prožívám romantický film

„Myslím si, že můj dosavadní život byl velice pestrý a velice dramatický, taková jízda na horské dráze - nahoru, dolů, a když se dneska ohlížím za tím, co mám za sebou, tak mám na co vzpomínat. A kdybych dneska umřela, vím, že jsem ten život prožila naplno,“ říká Bára Basiková, která prožila velkou horskou jízdu nejen v pracovním, ale i osobním životě.

Se současným manželem Petrem Polákem, s nímž má syna Theodora, se zpěvačka doplňuje i profesně. Důkazem je Polákův multimediální projekt Dorian Gray, pod nímž je podepsaný jako kreativní producent. Okořenil jej deep housovými verzemi známých písní své ženy. V Karlových Varech představili mimo jiné hit Souměrná.

„Můj Petr poslouchá deep house už hodně dlouho, takže já to pořád poslouchám s ním, doma to hraje od rána do večera, a když mi dal impulz udělat nějaký set s deep housem, tak jsem do toho šla. Mě baví experimenty, posouvat tu muziku a zpívání někam dál,“ prozrazuje zpěvačka, která by podobných hudebních odboček vyzkoušela více.

„Mně se hodně líbí latinskoamerická muzika, jeden čas jsem uvažovala, že udělám takové album, pak by mě bavily šansony, je toho spousta. Mám ještě hodně let před sebou, tak doufám, že něco z toho vyjde.“

A jaký je Basikové vztah k filmům? „Filmy mám ráda od dětství, snažím se chodit do kina, pro mě je to takový obřad, rituál, nemá to nic společného s domácím koukáním. Klasické DVD puštěné doma nemá patřičnou atmosféru, takže jednoznačně kino, chodím na nové filmy a zapisuji si je, a když se k nim nedostanu zrovna v době, kdy jsou to novinky, tak se k nim dostanu postupně,“ dodala.

Bára Basiková je momentálně na turné s kapelou Stromboli, navíc se připravuje na roli v muzikálu Romeo a Julie. Prioritou ale zůstává její nejmladší syn Theodor. „Snažím se mu věnovat veškerý volný čas, práci mám jen tu nejnutnější, některé nabídky odmítám. Mám ale skvělé dcery a babičky, které s hlídáním pomáhají, takže v tomto směru o starost méně,“ uzavřela zpěvačka.