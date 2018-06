Basiková k nepoznání: v tomhle kostýmu ukáže, jak řádí přírodní síly

"Náš Tedík bude sedět v hledišti. On je kulturní člověk. Nejspíš ještě nebude plně chápat děj, ale jak ho znám, tak si myslím, že se na představení vydrží koukat. On je zvyklý sledovat i celovečerní film. Byl už na různých představeních a koncertech, tak tohle zvládne taky," říká Bára Basiková.

Jiří Zonyga, Martina Pártlová a Bára Basiková

Kapka medu pro Verunku je podle autorů Aleny a Jana Pixových multigenerační představení, v němž by si měl každý něco najít.

"Příběh je sice pohádkový, ale většina příběhů, a hudební díla nevyjímaje, je vlastně svým způsobem pohádka - Rusalka, Louskáček, ale i Tři mušketýři, Quasimodo a Ordinace v růžové zahradě," vysvětlují autoři, kteří příběh pojali i jako komunikační prostředek dnešní doby.

"Při té multigenerační spolupráci jsme se i navzájem učili a ti starší přejímali od mladých i některé současné výrazy. Například pěkná píseň byla 'pecka', povzbuzení 'to dáš' bylo provázeno sebekritickým 'to nedám', něco bylo bomba, něco bylo hustý, něco IN a něco OUT, mladí byli happy a starší v normálním staromódním stresu."

Petr Kutheil, Felix Slováček mladší a František Pytloun

Všechny kostýmy vytvořila Evženie Rážová, která sázela především na pestrost. A podobně jako Basiková se bude na jevišti vyjímat i Kamil Střihavka, Jiří Zonyga, Michaela Nosková či syn Dády Patrasové a Felixe Slováčka Felix.

Premiéra muzikálu je naplánována na 15. září v pražské Hybernii.