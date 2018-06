Celý život trochu toužím po roli ve filmu, přiznala Bára Basiková

„Tedíkovi bude osm a chodí do první třídy. Je to docela náročné, protože nám skončily ty bezstarostné dny a naopak nastoupil školní řád,“ přiznala zpěvačka, která si pochvaluje, jak je syn pohybově nadaný.

„Nejvíce ho zajímá sport a tanec. Hodně vnímá muziku, takže určitě geny tam nějaké jsou a v tanci je velice kreativní. S manželem ho v tomto směru velmi podporujeme,“ pochvaluje si Basiková.

Co se týče pomoci synovi se školními povinnostmi, rozdělují si je s manželem. „Je to půl na půl. Skutečně jsme si to rozdělili. Kdo má čas, tak může. Zkrátka každý den se ten úkol udělat musí a musí se postupovat krůček po krůčku,“ přiznala zpěvačka, která zároveň dementovala nedávné spekulace bulváru o manželské krizi.

„To byla velice nešikovně natočená reportáž. Nebo spíše pro bulvár tak šikovně sestříhaná, že to vyznělo na manželskou krizi. Mě už tyhle domněnky a spekulace nebaví. Jsem šťastná a tím bych to ráda uzavřela,“ říká.

Bára Basiková

Zpěvačka aktuálně přivítala kolegyni Ivu Marešovou, která ji nově alternuje v představení Johanka z Arku, v němž hraje od roku 2000. Sama už prý ani neví, kolik představení odehrála. „Myslím si, že to bylo hodně představení a jsem ráda, že takový krásný původní český muzikál se pořád drží na repertoáru, že na něj lidé pořád chodí a že ten příběh oslovuje nejrůznější generace.“

Byť má zpěvačka práce nad hlavu a spíše si vybírá, stále má ještě nesplněné role. „Hrozně by mě bavilo vyzkoušet si nějakou roli v činohře, v nějakém psychologickém dramatu, silnou postavu nebo naopak komickou roli. Celý život ale trochu toužím po roli ve filmu, tak snad se toho ještě dočkám,“ dodala.