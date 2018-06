Bára Basiková se vrací na scénu

Vidět známou zpěvačku na lyžích se nikomu nepoštěstí. Na sport prý není stavěná.

"Z naší rodiny lyžuje jenom manžel a Maruška. Já s Aničkou popíjím ve skibaru pod sjezdovkou čaj. Jako dítě jsem sice lyžovala, ale nic mi to neříká," přiznává. Martin Němec s manželkou jsou na tom obdobně, a tak v pauzách mezi občerstvováním bobovali.

A také pracovali. "Znovu jsme s Martinem po delší odmlce navázali spolupráci. Nejdřív jsme spolu dělali třináct let v kuse, pak se naše cesty na deset let rozešly a teď mi Martin nabídl, jestli bych nechtěla udělat desku. No a mě napadlo obnovit Precedens. A tak se vracím ke kapele, se kterou jsem začínala jako devatenáctiletá holka," říká Basiková. Z návratu má prý příjemný pocit. "Odehráli jsme už několik koncertů a bylo to moc fajn. Koncertování mi chybělo," tvrdí.

Basiková se na hudební scénu vrací po roční pauze, ve které se věnovala výhradně rodině. Podle jejích slov to byla pauza užitečná. "Všeho jsem měla docela dost. Uvědomila jsem si, že rodina a děti jsou nejvíc. Precedens sice dělám s chutí a láskou, ale vím, že už si budu dělat věci jen pro radost, a ne v takovém rozsahu jako dřív. Chci mít víc času na soukromý život."

K radostem patří i deska, kterou se chystá připravit během jara a léta a na podzim vydat. S Němcem na ní začali pracovat právě o uplynulém víkendu. "Vybírali jsme písničky. Bude to po pěti letech moje další sólové album," říká Basiková, již Němec překvapil milým dárkem vlastní knížkou povídek nazvaných Stodola. "Už jsem se do ní začetla a musím říct, že je to dobrý. Jsou to takové povídky, které můžou být pravdivé, ale nemusí. Rozhodně jsou velice zvláštní."

Moc se těší na duben, kdy vyrazí s manželem na tři týdny na Kubu (je to dárek k jeho padesátinám) a na první koncert s Precedensem v letošním roce, který odehraje 10. února v Malostranské besedě. Zúčastní se ho i odstupující zpěvák Petr Kolář.

"Já zpívala v Precedensu dvanáct let a skončila v roce 1994. Petr se stal jeho sólovým zpěvákem o dva roky později. Teď ale nestíhá, hraje v muzikálech, ve skupině Arakain, navíc se chce věnovat sólové tvorbě. Mně naopak moje muzikálová éra přestala bavit a vracím se zpátky tam, kde jsem začínala. Řekli jsme si, že když bude mít čas a chuť, může si s námi zazpívat. A zrovna na prvním koncertě v novém roce to vyjde," dodává.