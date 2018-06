Bára Basiková se učí vařit

Basiková chtěla být zpěvačkou od útlého věku. Chodila do Kühnova dětského sboru, posléze se hlásila na konzervatoř, kam se však nedostala.

Údajně pro nedostatek talentu. "I mistr tesař se utne," komentoval to Eduard Klezla, který rovněž na první pokus nerozpoznal jeden velký talent.

Tomáši Berounovi, jednomu z hlavních představitelů muzikálu Tři mušketýři, připravovaného Michalem Davidem, dal kdysi na talentových zkouškách pětku. S Berounem v současnosti Basiková zpívá v představení Lucrezia Borgia. Jinak prý nedělá nic.

"Už sedm měsíců si vychutnávám život ženy v domácnosti," říká. Věnuje se dětem, dvanáctiletým dvojčatům Anně a Marii, a mimo jiné se učí vařit! "Na klasickou českou kuchyni si ještě netroufám, ale umím už různé pomazánky, saláty a řízky."

Její manžel Jaromír Pizinger je prý její snahou potěšen, avšak raději by ji přeci jen viděl opět na jevišti. "Jaromír říká, že když má někdo talent a má lidem co nabídnout, tak se rouhá, když to nedělá."

Basiková letos odmítla pět muzikálových rolí, ale ani jí by prý nepřišlo normální zůstat doma napořád. A tak v září svoji domácí idylu přetrhne. Po deseti letech odmlky se vrátí ke spolupráci s Martinem Němcem, s kterým se zná ze skupiny Precedens. Výsledkem by prý mohla být deska.