Bára Basiková potřebuje čas na čtení pohádek

7:11 , aktualizováno 7:11

Zejména výčitky dcer přiměly pěveckou hvězdu Báru Basikovou k tomu, že si pečlivě vybírá nabídky na nové projekty. Občas totiž desetiletá dvojčata mamince vyčítají, že místo slíbené četby pohádky před spaním musí jít do divadla. "To jsou někdy velmi drastické chvíle a já se to snažím kompenzovat, jak se dá. Velice pečlivě si proto vybírám a neberu všechno," říká Basiková. Důkladně zvažuje, do čeho jít, a do čeho naopak ne, aby měla na děti dostatek času.