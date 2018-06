Nevěra? Jen manžela nevodím do společnosti, říká Bára Basiková

V posledních měsících plnily bulvární deníky zprávy o tom, že Petr Polák má řadu milenek nebo že Basiková randí se zpěvákem německé skupiny Rammstein Tillem Lindemannem. I když takové fámy nejsou příjemné, zpěvačka se rozhodla nad to povznést.

"Tomu se hodně smějeme a to je asi tak jediné, co proti tomu můžeme dělat," řekla.

S manželem jim to prý klape. "My spolu moc často do společnosti nechodíme a to je asi záminka k tomu, aby si všichni mysleli, že spolu nejsme. Ale my spolu jsme a jsme spolu v pohodě. Máme Teodora a máme se fajn," prohlásila.

Cený TýTý za rok 2012 - Píseň Tam za vodou v rákosí doprovodili Petr Kolář a Bára Basiková polibkem.

Naposledy Basiková veřejnost šokovala vášnivým polibkem při předávání cen TýTý, který ovšem nepatřil jejímu muži, ale Petru Kolářovi. "Byla to recese, byla to trocha punku v přímém přenosu," vysvětlila.