Bára Basiková nosí to, co manžel pochválí

V Praze má několik oblíbených obchodů, kam chodí nakupovat. "Protože mám dost vytříbený vkus, přesně již vím, co mi může slušet a co se také bude líbit mému muži, protože on je velmi přísným kritikem. Rozumí designu a módě, a tak ocení, když mám na sobě něco pěkného," pochlubila se zpěvačka.

Výběr kostýmů na koncerty a pro televizní vystoupení ale nechává Bára Basiková raději na odbornících. "Mám pár návrhářů, s kterými spolupracuji, ovšem prvotní impuls přichází většinou ode mne a také to konzultuji s manželem," zdůraznila Basiková.

Ke své kadeřnici chodí Bára obvykle dvakrát týdně na "běžnou údržbu", ale občas spolu vymýšlejí různé účesové kreace. "Bývá to hlavně před natáčením v televizi, fotografováním na obaly desek a do časopisů, nebo při natáčení videoklipů," říká Bára. Nový účes spolu vymyslely také při nedávné přípravě série fotografií na booklet Bářina posledního alba s výstižným názvem Tak jinak, které se nese zcela v tanečním duchu.

V takových momentech spolupracuje zpěvačka i se svou vizážistkou. "Dokonale zná můj obličej, víc, co mu patří a sluší, a umí si se mnou poradit. Na to je nutné mít odborníka, kterému se můžete svěřit do rukou," tvrdí Bára Basiková.