Nohy mám hezčí než obličej, říká Bára Basiková k fotkám v Playboyi

Zpěvačka Bára Basiková byla jednou z prvních českých celebrit, které oslovili redaktoři z české verze časopisu Playboy k pózování pro umělecké portréty na stránkách tohoto pánského časopisu.

„Nafotili jsme před lety umělecké fotografie. Líčení je trochu přehnané, ale zaměřte se na nohy. Ty jsem vždycky měla hezký... a pořád mám. Nohy mám hezčí než obličej,“ směje se Basiková, když jí Míra Hejda ukazuje dávno zapomenutou, na tehdejší dobu odvážnou fotografii.

„Dnes už té rebelie tolik není, ale v devatenácti, kdy jsem začínala, jsem byla dost dobrej pankáč. Ke všemu jsem přistupovala s revoltou a byla jsem hodně kritická. Když se mi něco nelíbilo, dala jsem to vždy najevo. Byla jsem takový ten typ co na srdci, to na jazyku. Takže jsem se díky tomu dost často dostávala s někým do konfliktu,“ vzpomíná Basiková.

Křídla prý zpěvačce přistřihl věk a rozum. I když má pocit, že se moc nezměnila a že je jí uvnitř pořád šestnáct, přece jen vnímá, že je od chvíle, kdy se jí narodily děti zodpovědnější a klidnější.

„Když se stanete rodičem, uvědomíte si, že se váš život od základu mění. Že už není a nikdy nebude jen o vás samotných, ale o rodině a hlavně vašich dětech,“ říká Basiková.

Zpěvačka zavzpomínala v rozhovoru i na svou letošní dovolenou. „Stihla jsem Barcelonu, Řecko i Egypt. Egypt je taková dovolená na pohodu. Lehnout si, popíjet drinky, číst knížku, opalovat se a užívat si krásné koupání a šnorchlování. Cestovala jsem ale hodně i po Čechách, které jsou opravdu krásné,“ dodává zpěvačka.

Prvním manželem Báry Basikové byl přítel její spolužačky ze střední školy, Petr Jícha. Svatbu měli v roce 1990. S Jíchou má zpěvačka dvojčata, dnes již pětadvacetileté dcery Annu a Marii. Druhým životním partnerem a manželem Basikové byl architekt Jaromír Pizinger. Ten po několika letech vztahu požádal o rozvod.

Třetí svatba zpěvačky proběhla s hercem Petrem Polákem. Ačkoliv už spolu nežijí, udržují oba partneři dobré vztahy, zejména kvůli společnému synovi, dnes devítiletému Theodorovi.