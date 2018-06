Bára Basiková: Moje třetí svatba? Nejdražší a nejkrásnější

Báro, svatbu jste s Petrem dokonale utajili. Byl to záměr?

Ze sdělovacích prostředků jsme pozvali pouze jeden společenský magazín a víc jsme nechtěli prezentovat. Rozhodně jsem neměla zájem, aby tam byli bulvární novináři, kteří se tam stejně nějakým záhadným způsobem dostali, přestože jsme měli ochranku. Výsledek pak byl katastrofální. Je to asi odplata za to, že s nimi nechce člověk komunikovat. Ráno před obřadem jsme měli navíc takovou uvítací party a sousedka manželových rodičů za úplatu paparazzi pustila k sobě do bytu. Sousedka, která tam s nimi žije léta letoucí! Od sousedů by se čekalo, že si budou pomáhat, a pak udělají tohle.

Ale o tom váš velký den nebyl...

To ne, o tom jsem mluvit nechtěla...

Plánovali jste svatbu dopředu?

Jasně, a dlouho! Že se vezmeme, jsme si řekli už v únoru, kdy jsme všechno chystali. Chtěli jsme mít hezký program, všechno muselo do sebe zapadnout a chtěli jsme, aby se všichni cítili dobře.

Tohle je vaše už třetí svatba, jak jste ji prožívala? Dodejme, že první muž, kterému jste řekla ano, byl Petr Jícha, podruhé jste se provdala za Jaromíra Pizingera...

Na té první svatbě jsem byla hodně nervózní, navíc to byl takový zmatek a obřad se nám nepodařilo utajit. Pak jsme neměli moc peněz, takže to bylo takové chudší. Celkově to bylo celé ve stresu. Druhá svatba byla sice krásna, ale doprovázely ji jisté smutné okolnosti - nemohlo na ní být pár osob, které jsem tak chtěla mít. Ale tahle svatba byla naprosto úžasná, bavila jsem se od rána do večera.

Kdo vám navrhoval šaty? Čtenářky by mi tuto otázku neodpustily...

Mně je navrhovala návrhářka Alena Bessant, která žila dlouhá léta v Londýně. Narazila jsem na ni náhodou na jaře, někde na Moravě přes jednu moji kamarádku. Ta mi na ni dávala kontakt. A manžel si také vymyslel vlastní návrh, nechal si ho pak ušít ve Švandově divadle.

Kdo se vůbec staral o organizaci? Slyšel jsem, že jste všechno měla dokonalé...

Všechno jsem to svěřila kamarádce Lence, a já se tak nemusela starat o nic, všechno dostala úkolem stejně jako rodiče, mohli jsme si to užít a nic neřešit. Ale byla to nejdražší svatba. (smích)