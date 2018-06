Bára Basiková hubne kojením, je z ní šmrncovní máma

Celá v černém, v upnutém svetříku, krátkých šortkách a vysokých kozačkách přišla na oslavu čtvrtých narozenin salonu, kam chodí od jeho otevření pravidelně hubnout a kterého je tváří. Momentálně ale jeho služby nepotřebuje. "Hubnu jenom kojením, jde to opravdu samo. Navíc je to jedna z nejkrásnějších něžných chvilek, kdy jsem s miminkem úplně sama. Bude mi líto, až to skončí," přiznává zpěvačka.

Jesli všechno půjde stejně jako v případě jejích provorozených dvojčat, které kojila až do jejich desátého měsíce, měla by si intimní chvilku, kterou může pochopit jen kojící matka, ještě tři měsíce užívat. A když pak půjdou náhodou kila nahoru, svěří se péči salonu. "Po krizových momentech jako jsou Vánoce nebo nemoce, kdy většinou přiberu, a také loni před svatbou, kdy jsem potřebovala být krásná nevěsta, mi vždycky pomohli. Pro mě, nepřítelkyni tělocvičen a posiloven je to jedinečné. Co může být jednodušší než hubnout bez toho, aniž byste se hýbaly."

Kateřina Kristelová a Bára Basiková s majitelkou salonu

Basiková si užívá mateřské, i když občas od mateřských povinností odběhne. Kvůli kojení se ovšem od malého Theodora nemůže vzdálit daleko, anebo ho musí vzít s sebou. "Tedík je hrozně hodné miminko a cestování skvěle zvládá. Nezpívám pravidelně, jen když jde o práci zajímavou z prestižního nebo finančního hlediska. Jinak pracovat nechci, rychle to utíká, vždyť už je mu sedm měsíců. Chci si to s ním opravdu co nejvíce užít," uvádí Basiková.

Svého syna nechce ukazovat ani médiím. Poučila se prý případem svých dcer, které slávu svojí maminky těžce nesou. "Když někdo zjistí, že jsou to moje dcery, začne je hned jinak posuzovat. Přitom jsou to normální obyčejné holky, které jsem odmalička vedla k tomu, aby nebyly jiné. Nikdy jsem je neizolovala, chodily do normální školy, na písek, do zoo. A nemohou za to, že mají slavnou mámu. Navíc jsou to obě takové introvertky a tak jim zájem o ně coby mé dcery dělá problém. Říkaly mi, že je nefér, že se jako malé nemohly rozhodnout, jestli chtějí být někde vyfoceny nebo ne. Nikdy to neměly rády. Diskutovaly se mnou i kvůli Tedíkovi, namítly správně, že mi taky jednou může vyčíst, že jsem svolila k jednomu focení. A tak ho budu trochu chránit. Sice jsem se nedávno dočetla, že ho asi nechci ukázat proto, že je postiženej, ale ať. Je mi to jedno," tvrdí zpěvačka.

Tedíka poveze s sebou v nejbližší době do liberecké TipSport Areny, kde se 8. prosince uskuteční historicky poslední koncertní vystoupení Jesus Christ Superstar. "Moc se na to těším. Sice jsme měli sérii koncertů koncertní verze Ježíše před rokem v Karlíně, ale derniéra samotného muzikálu byla v roce 1998, což je už jedenáct let. Bude to rozhodně skvělý zážitek," uzavírá.