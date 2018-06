Basiková podpořila manžela na premiéře, krizi vztahu vyvrací

„V médiích máme poslední dobou katastrofální obrázek. Neustále o nás někdo píše, že máme krizi, že se rozvádíme a že mi Petr ubližuje. Já myslím, že Petr je stejný, jako když jsme se poznali, zůstal svůj a to se mi na něm líbí. A hlavně je skvělý táta. Pro Teodora je vzorem i parťákem,“ říká Basiková, jejíž názor na svůj herecký výkon chtěl Polák slyšet především. A dočkal se chvály.

„Má to vzestupnou tendenci. V jedničce byl dobrej, ve dvojce lepší a tady je úplně nejlepší. Mně se líbí, jak hraje. Je dobrý komik,“ shrnula Basiková. „Petr je hodně vtipný a myslím, že je to jedno z koření našeho vztahu a je to i jeden z důvodů, proč jsme spolu začali před osmi lety chodit, protože se mi líbil jeho humor,“ dodala.

Sám Polák počítá ale i s kritikou. „Teď už s tím nic neudělám, a jestli to bude průšvih v mém podání, jestli to bude trapné nebo špatné herecky, tak se odvařím a už mě nikdo nebude chtít. S tím počítám, a jestli se to stane, tak budu aspoň vědět, na čem jsem, a nebudu se už pokoušet být na plátně, něco sdělit, předat nebo někoho pobavit.“

Bára Basiková si Petra Poláka vzala v roce 2008. Mají spolu šestiletého syna Teodora, který je prý celý po otci. „Teodor je malý Petr se vším všudy. To znamená, že si nejen umí dupnout, ale taky je velice citlivý a ke mně jako mamince se chová velice něžně, a když něco zvoře, tak se umí omluvit. A to na něm velmi oceňuji,“ říká Basiková.