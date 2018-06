Bára Basiková a Jaromír Pizinger se rozvádějí

"Rozvod je vždycky soukromá a velmi intimní věc. Moje žena ani nesouhlasila s tím, abych to dával do tisku. Ale já nechci nic zastírat. Stejně se to dříve nebo později dostane ven," potvrdil iDNES.cz telefonicky Pizinger.

Ten také požádal o rozvod. O důvodech, které ho vedly k takovému rozhodnutí, nechtěl příliš prozrazovat: "Deset let jsme s Bárou spolu, z toho osm let manželství, takže je to pro mě hodně těžké."

Se smutkem v hlase ale přeci jen malinko naznačil. "Je to nepříjemné, složité a nechci na toho druhého házet špínu. Ale - dostali jsme se do situace, která není pro manželství úplně standardní. Rozvod není žádné moje zkratové jednání. Trvalo to relativně dlouho a snažil jsem se to nějak řešit, ale nakonec to již prostě nešlo."

Bulvární média spekulují o tom, že za rozpadem osmiletého vztahu stojí Bářina údajná nevěra. Před časem se v tisku objevila informace, že má třiačtyřicetiletá Basiková mladého milence, herce z Divadla Ta Fantastika Petra Poláka. Deník Spy zase přišel s informací, že má zpěvačka už půl roku vztah s mladou produkční Bárou. Sama Basiková zprávy odmítá komentovat a nereagovala ani na textovou zprávu, kterou jí redakce iDNES.cz zaslala.

Po svatbě s Basikovou začal Pizinger pečovat také o její dvě děti - dvojčata Aničku a Marušku. Těm už rozchod rodičů prozradil a vysvětlil. "Dětem jsem to oznámil. Nechci jim lhát a předstírat, protože jsou velmi chytré. Vycítí samy, že něco není harmonické, i když jim druhý tvrdí něco jiného," dodal ještě známý architekt.

Basiková v současné době hraje v muzikálu Obraz Doriana Graye a koncertuje se skupinou Precedens. Poprvé se vdávala v roce 1990, o dva roky později se jí narodila dvojčata Anna a Marie. Za architekta Jaromíra Pizingera se vdala rok po rozvodu v roce 1998.