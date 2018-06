Modelka Bar Refaeli se pochlubila bříškem i krásnou maminkou

Modelku mateřství naplňuje a velké rodiny se zřejmě nemůže dočkat, podruhé totiž otěhotněla už půl roku po porodu malé Liv.

„Myslím, že těchto deset let bude o rodině. Já pocházím ze čtyř dětí. Hodně maminek si možná tohle přečte a řekne: Nejdřív si to zkus s jedním. Doufám, že budu mít velkou rodinu, ale vezmu to jedno po druhém,“ řekl bývalý andílek Victoria’s Secret pro magazín Hello! v minulosti.

Bar šest let chodila s hollywoodským hercem Leonardem DiCapriem, sen o rodině jí však splnil až bohatý izraelský podnikatel Adi Ezra (42), za kterého se provdala v září roku 2015 po roční známosti.



Topmodelka už jednou vdaná byla, krátce po osmnáctých narozeninách si vzala o mnoho let staršího leteckého mechanika Arika Weinsteina. Spekuluje se však, že se sňatkem chtěla vyhnout dvouleté povinné vojenské službě, která je v Izraeli povinná pro muže i ženy.