Válka modelek? Bar Refaeli bude konkurovat Heidi Klumové

V Německu jako by se s pořady hledajícími modelky roztrhl pytel. Kromě Příští německé topmodelky s Heidi Klumovou vysílala stanice Vox show Perfektní modelka, kde v rolích mentorek a trenérek vystupovaly Karolína Kurková s Evou Padbergovou (více zde).

Karolína Kurková a Eva Padbergová v televizní show Perfektní modelka

Do zelí jim teď poleze Bar Refaeli, která bude hledat nejfotogeničtější tvář v pořadu Million Dollar Shooting Star. Problémem ale je, že to bude na domovské stanici devětatřicetileté Klumové. Topmodelka se prý na o dvanáct let mladší kolegyni nezlobí. Mrzí ji ale právě postup televize.

"Na Bar se nezlobím, na Pro7 trochu. Kdybych byla Pro7, tak bych nedělala svému top pořadu konkurenční show. Ale Pro7 mi nepatří, já jsem jen zaměstnancem. Dostat takovou nabídku je super, musí se to vyzkoušet. Bar mám ráda a dobře ji chápu. Proč by měla odmítnout pořad?" řekla Klumová německému listu Bild.

Zatímco v pořadu Příští německá topmodelka se dívky učí řemeslu komplexně, v případě show s Refaeli půjde jen o pózování před fotoaparátem.

"Dokonce i ženy, které mají jen 161 cm, ale před kamerou zazáří jako diamant, můžou do Million Dollar Shooting Star," stojí v prohlášení televize, která prý není spokojená s klesající sledovaností pořadu s Heidi Klumovou.