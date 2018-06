Banová: Hledáme vaše sousedy

Jací lidé se do Velkého bratra hlásí?

Široké spektrum z tříd nižších i vyšších, vysokoškoláci stejně jako lidé se základním vzděláním, mladí i starší. Je však třeba říct, že nejvíc zájemců je ve věku 18–45 let. Také záleží na charakteru televizního kanálu, který show vysílá. Někde se na konkurzech sejdou výhradně mladí a posádka domu se pak skládá z lidí mezi dvacítkou a třicítkou. Ale objevují se také lidé důchodového věku a v některých zemích se dostali do posledního výběru – například v Řecku soutěžil šedesátník a padesátnice. A zajímavé je, že i když nakonec nevyhráli, zůstali v domě až do konce. Líbili se tím, že připomínali lidem rodiče.

Co v sobě musí uchazeč mít, aby vás na castingu zaujal?

Nic speciálního, není to konkurz na roli ve filmu, ale na reality show. Měli by to být obyčejní lidé, třeba jako vaši sousedé. Trochu zvláštní snad jen tím, že se přihlásili do této soutěže.

Dáváte přednost atraktivním, pohledným lidem?

Ne, protože v normálním životě většina také nevypadá jako z obálky módního magazínu. Krásní lidé jsou k vidění v jiných pořadech.

Jak vypadá ideální skupina?

Je to jakýsi malý, vhodně namíchaný vzorek společnosti. Lidé, kteří jsou docela pohlední i naopak, lidé se školami i bez nich, mladší i zralejší.

Jak se vám líbili žadatelé z Česka? Říká se, že Češi jsou uzavření.

Tak to mám odlišnou zkušenost. Naposledy jsem dohlížela na Velkého bratra v Thajsku – tam jsou lidé plaší a nesmělí. Když se pár v televizi políbil, byly toho plné noviny. A to šlo jen o polibek, o nic víc! Tady mě naopak překvapilo, jak jsou zdejší lidé otevření, jak naprosto detailně mluví o svých životech.

Spletete se někdy při výběru?

Samozřejmě! Nikdy nevíte, jak se lidé změní, když se ocitnou na čtyřiadvacet hodin denně pod dohledem kamer a s mikrofonem připevněným na těle. Jednou jsme vybrali chlapíka, podle našeho mínění velmi veselého a vtipného – a on se proměnil snad v nejnudnější osobu pod sluncem.

Odhadnete, kdo bude vítěz?

Vždy si na vítěze dávám soukromé tipy. Vychází mi to tak z osmdesáti procent. Bohužel sázet nesmím.

