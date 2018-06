Bankéři raději odložili své obleky

Za to, že se z jednoho dnu v týdnu staly hned dva týdny, může zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky a tudíž obavy z útoku odpůrců globalizace.

Z mužských krků zmizely jindy obligátní kravaty, z manžet blýskavé manžetové knoflíčky, z nohou naleštěné boty. U žen není změna v oblékání tak patrná, mnohé však odložily boty na podpatku. I přesto existují v některých firmách doporučení, kam až lze s ležérností dojít. Na černé listině zůstávají džíny, mikiny a tenisky.



Málokomu se po oblecích stýská. "Mě to nijak nevadí, spíš to má výhody. Cítím se pohodlněji a také ušetřím za praní košil," říká se smíchem třicetiletý Marek z jedné ze zahraničních bank se sídlem na pražském Václavském náměstí. Nikdo ze zaměstnanců bank však nechce kvůli bezpečnosti o novém režimu mluvit a zároveň zveřejnit své jméno.



Jsou ovšem i tací, kteří nový styl v oblékání příliš nevítají. Jeden z pracovníků Československé obchodní banky má pocit, že neformální oblečení snižuje výkony zaměstnanců. "Lidé mohou mít pocit, že se to jakoby nepočítá. Také si myslím, že při jednání s klienty je dobré vystupovat důstojně a tedy mít i odpovídající oblečení. Praha bude v očích finančníků městem, kde jsme se nenaučili nosit obleky," říká. A tak ti ze zaměstnanců, které čeká nějaké jednání, se v kanceláři převlečou do přinesených obleků.



Nejen banky, ale i pojišťovny doporučily svým pracovníkům ponechat oficiální oblečení doma v šatníku.



"Našim zaměstnancům bylo doporučeno, aby v době konání MMF a SB chodili do práce neformálně oblečeni. Nejsme zdaleka jediní, podle mých informací se takto zachovalo více finančních instituci," potvrdila mluvčí holandské pojišťovny Nationale-Nederlanden Lenka Libánská.



Všichni se ale shodují, chodit v těchto dnech do práce je změna. Není to ovšem jen oblečení, které museli zaměstnanci ohrožených firem změnit. U vchodů stojí ne jeden člen bezpečnostní agentury ale hned několik uniformovaných policistů. "Každého si ve vrátnici zapíší. I když si jdu koupit jen na pár minut párek přes ulici. To proto, aby v případě evakuace věděli, kdo se zrovna nachází v kancelářích," říká Marek, pracovník zahraniční banky.