Bangladéšanka ohlásila znásilnění, jako důkaz přinesla uříznutý penis

Matka tří dětí ve vesnici Mirzapur na jihu země policii sdělila, že se ji pokusil znásilnit její soused. Ženatý otec pěti dětí Bangladéšanku obtěžoval už půl roku. Vnutil se jí prý do chatrče a napadl ji, ale ona se ubránila a navíc ho zbavila jeho mužství.

"Je to dost nezvyklý případ. Pokud vím, tohle je poprvé, co nějaká žena donesla na policejní stanici penis jako důkaz," řekl pro BBC News policejní mluvčí Abul Khaír.

Údajný útočník skončil v nemocnici a policie ho hodlá zatknout, jakmile se jeho zdravotní stav zlepší. On sám ale všechno popírá a tvrdí, že je to celé jinak. Se sousedkou měl poměr a ona ho přemlouvala, aby spolu uprchli a začali nový život v hlavním městě Dháce. Když to odmítl s odůvodněním, že nemůže opustit manželku a děti, jednoduše se mu pomstila.

Lékaři v nemocnici nemohli uříznutý orgán přišít zpátky, protože ho policisté přinesli příliš pozdě, řekl chirurg Šarfuzzamán. "Teď muže léčíme, aby alespoň mohl normálně močit i bez penisu," dodal.