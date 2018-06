Banderas odešel z večírku ráno, před objektivem byl v náladě

"Antonio Banderas plus pět lidí z jeho týmu jsou tady zapsáni, měli by přijít," prozradila hosteska u vchodu do restaurace Diana, kde se konala RWE party. Tam se slavný herec ovšem nedostavil.

V lázeňském městě povečeřel a poté dorazil nikým nepozorován do baru v grandhotelu Pupp, kde je také ubytován. Bar hlídají bodyguardi a není přístupný nikomu, kdo nemá povolení vstupu od prezidenta festivalu Jiřího Bartošky. On sám, jeho přátelé i hosté tam mají zaručený klid a diskrétnost.

Když už si hosté a fotografové lační po alespoň jednom neformálním snímku mysleli, že Banderas opustil nedostupný prostor zadním vchodem, vynořil se najednou před jejich zraky v doprovodu své

ochranky. Zbytek cesty až k výtahu vedoucímu do hotelových pokojů, se ovšem jseho doprovod rozšířil o fotografy a fanynky. Banderas sice před fotoaparáty nepózoval, ale kvůli jejich přítomnosti ani neprotestoval.

Své společenské povinnosti naopak splnil bývalý prezidentský pár Dagmar a Václav Havlovi, když navštívili obě důležité akce pátečního večera.

Na party partnera festivalu, kterou moderoval Ondřej Hejma a kde se například objevila delegace filmu Líbáš jako Bůh v čele s Nelou Boudovou a koncertovala kapela No Name, Demikát s Marianem Greksou a zpíval Peter Nagy, prohodili pár slov s prezidentem festivalu Jiřím Bartoškou a odebrali se do Puppu.

Tam se ovšem Dagmar Havlová od svého manžela záhy odpojila. "Musím domů, zítra mám představení," vysvětlila. Václav Havel se ale dlouho nezdržel, svou manželku následoval kolem půlnoci.