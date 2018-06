Banderas: Melanie, zabiju tě!

Nevyléčitelně se však mnohokrát svěřovala nevybíravým způsobem o svém soukromí médiím a tak spekulace o fetování, frigiditě a hádkách s manželem zabíraly palcové titulky všech světových deníků.



Melanie nyní hodlá natáčet nový film v Paříži. Její návrat mezi lidi a také pracovní comeback by každý z jejího okolí rád přivítal. Banderas se ale děsí toho, co jeho milovaná blondýnka v Paříži bude vyvádět. Podle jeho slov není možné, aby Melanie dělala ostudu v místech, kde se v minulosti objevili jako pár. Antonio se hrozí toho, že jeho žena začne pít, flámovat a bude celé Francii jen pro smích.



"Je tam spousta báječných klubů, které jsme spolu navštěvovali. On mi řekl, že najme tajné očko, které mu bude o mně podávat zprávy. Chce mu zaplatit čtvrt miliónu dolarů, jen aby mě mohl hlídat. A jestli prý do těch klubů někdy půjdu, tak za mnou přijede a zabije mě. A pak se se mnou rozvede," rozhorleně se svěřovala Griffithová.



V minulosti se Antonio postavil vždy na stranu své ženy, ať už se jednalo o pití či závislost na lécích. Před médii se chovali jako velmi spořádaní manželé s obvyklými řešitelnými problémy. Jak se ale zdá, tohle je první opravdový konflikt obou hvězd, který již nehodlá Banderas jen tak přejít.

Antonio Banderas a Melanie Griffithová v objetí pózují fotografům na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes (20. května 2001)