Banderas: Máte padáka!

Šéf odborového svazu Eduardo Rodríguez se obrátil na arbitrážní soud se žádostí, aby vymohl vyplacení mezd "nespravedlivě propuštěným" lidem a uzavření novýchindividuálních smluv s ostatními 250 mexickými pracovníky.Rodríguez kromě toho trvá na domácím vězení pro Banderase, který by prý jako cizinec mohl opustit Mexiko ještě dřív, než soud v této kauze rozhodne.Ve filmu, nazvaném And Starring Pancho Villa as Himself (V hlavní roli Pancho Villa osobně), Banderas představuje hrdinného mexického obhájce práv utlačovaných. Tento příběh, který se natáčí v hornickém městě Guanajuato, je založený na skutečné události ze života Pancha Villy, který ve snaze získat peníze nafinancování mexické revoluce (1910-1917) prodal práva na zfilmování vlastního životního příběhu rodícímu se americkému filmovému průmyslu.