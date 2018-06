Bambini byly jen koníček, říká dirigent Bohumil Kulínský

"Když zvládnete vazbu, tak to vězení samotné už je skoro jako procházka růžovým sadem," řekl Kulínský, který dostal v roce 2009 trest 5,5 roku odnětí svobody a loni byl z vězení propuštěn na podmínku.

"Kdo se se mnou bude chtít bavit, tak se se mnou bude bavit bez ohledu na vše. A kdo to bude řešit, tak stejně přejde na druhý chodník. Osm let, které jsem si odseděl, je, myslím, dost," shrnul sbormistr.

Že by jeho aféra znamenala konec i pro slavné hudební těleso, si nepřipouští. "Ono bylo na vrcholu 10, 15 let a možná by to stejně skončilo. Dneska mají mladí lidé jinou zábavu než sborový zpěv," vysvětlil Kulínský.

Teď se chce soustředit hlavně na dirigování. "Budu dirigovat. Moje profese je dirigent. Ty Bambini byly jen můj koníček," prohlásil.

Kromě Kulínského si Jan Kraus pozval do své show hraběnku Kristinu Colloredo-Mansfeld a odbornici na sushi Barboru Rektorovou.