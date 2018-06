Balogová: Vyhraje Sámer Issa

Martina Balogová, pětadvacetiletá vyučená servírka z Ústí nad Labem, hned po skončení školy odjela zpívat do zahraničí, kde zůstala sedm let. Byla to pro ni obrovská zkušenost, díky které se naučila pořádně zpívat, vystupovat, zdokonalila se i v jazycích. Martinu především baví zpívat, má ráda jazz a soul, evergreeny, ráda tancuje a ráda se směje.