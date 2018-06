Balogová Sámerův konec obrečela

Finalistka, které podle poroty naděloval bůh zlato do hrdla lopatou, nesledovala předposlední kolo přímo na Brumlovce, ale dívala se na své kamarády ze soutěže v televizi. "Sámerovi jsem poslala deset esemesek," řekla iDNES.

Když sama v SuperStar skončila nepřiznala nikomu, že brečela. Druhý den si přišla povídat zcela se čtenáři iDNES vyčerpaná a nevyspalá. Až teprve další týden Tomáš Savka prozradil, že tehdy celou noc na hotelu probrečela. Plakala i tentokrát kvůli Samerovi. "Bylo to nefér, protože byl v tomhle kole nejlepší," tvrdí Balogová. Šárka a Sámer jí prý byli z desítky finalistů nejbližší.

Kdo teď podle Balogové vyhraje? "Aneta, anebo Šárka? Už je to jedno," rezignovala Martina, která v tuhle chvíli neví, zda bude finále sledovat. Je si však jistá, že znovu by do podobné soutěže nešla: "Je to moc vyčerpávající a časově náročné."

Rozhodně však nemá čeho litovat. Vypadá to, že si zazpívá s Karlem Gottem. Ten prohlásil, že by si s ní v duetu vystoupil velice rád. Také Karel Svoboda je k nápadu na jejich společnou píseň vstřícný. "Duet vám napíšu. Dám si záležet," citoval skladatele v této souvislosti deník Blesk. "Mluvila jsem s nimi, ale nechci nic komentovat, abych to nezakřikla," řekla Balogová.