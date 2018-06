Balogová: Každý tvrdí, že je příbuzný

* Martino, můžete popsat, v jakém prostředí jste vyrůstala?

V nízké zástavbě blízko centra Ústí nad Labem. Měli jsme krásný dvorek s kůlnou, která nám připadala strašidelná. Jsme čtyři sestry a moc rády jsme si hrály. Pamatuju si, že se starší ségrou jsme měly vlastní auta, velká, taková ta se šlapkami, jaká bývala na kolotočích. Asi je mámě dala nějaká její kamarádka. Máma šla vždycky ráno nakoupit, my sedly do aut a jely za ní. Úplně nás vidím, já měla zelené, sestra modré.



* Tatínek se hudbou živil profesionálně?

Před dvaceti lety začínal hrát po barech a bral, co se naskytlo. Máma byla s námi doma, takže, aby nás pět ženských uživil, chodil ještě přes den do práce, z práce večer hrát a ráno zase do práce. Až když jsme byly větší, dostával lepší příležitosti a mohl se věnovat jenom muzice. Začal jezdit do zahraničí, pak přišlo vystupování na lodích. Tak jezdí pořád.



* Jakou hudbu hraje?

Má v repertoáru všechno, co lidi chtějí. Takové ty písničky, které rádi poslouchají, když jsou v baru, když se jdou pobavit, zatančit si. Zpívá německy, anglicky, španělsky.



* A sen malé Martiny byl zpívat s ním, předpokládám...

Tak to vůbec ne! Táta za mnou přišel a říká: "Nechtěla bys se mnou zpívat?" A já na to: "Tak to teda, tati, nechtěla." Myslel to dobře, vždycky říkal, že mám na víc než stát někde v Ústí za barem. Měla jsem nedokončenou hotelovou školu a jemu se nikdy nelíbila představa, že bych byla servírka. Ale zato mně jo. Připadalo mi to jako výborné povolání, protože jsem si představovala, že budu prostě jen tak stát za barem a povídat si s kámošema.



* Jak to dopadlo?

Táta byl neoblomný a vzal mě sebou do Německa. Poprvé jsem s ním jela do Bonnu. Jako úplný amatér, který nikdy nestál na jevišti a nikdy nedržel mikrofon. Táta mi věřil a pořád říkal, že na to mám. Můj repertoár byla jediná písnička. První večer byl pro mě trestem. Vystupovali jsme v kabaretním baru, bylo to nádherné prostředí a já myslela, že se propadnu do země. Ale zůstala jsem půl roku, naučila se další písničky. Dokonce i německé, ačkoli jsem původně neuměla říct v obchodě ani dobrý den.



* Jací jsou Němci jako publikum?

Mají jiný způsob zábavy než my. Vůbec se nestydí. Tam je normální, že se ženská zvedne a jde sama tancovat, i když je zrovna parket úplně prázdný. Kdybyste to udělala u nás, celý sál by si myslel, že jste blázen. Němci se rádi baví, dělají různé srandičky, jako třeba vláčky. A mají moc rádi ptačí tanec. Ten jsem vždycky nenáviděla a musela ho zpívat. Ale naučila jsem se, že je to moje práce a nemůžu zpívat jen to, co se mi líbí, ale to, co lidé chtějí. Přitom jsem se musela tvářit, že zpívám s nadšením, takže ono to bylo i trochu herectví.



* Z tátovy kapely jste ovšem zanedlouho utekla.

V Bonnu hrálo ještě jedno duo a jeho kapelník se znal s tátou. Jmenoval se Alex, nějak jsem mu padla do oka, tak řekl tátovi, že by mě chtěl vzít k sobě a udělat mi repertoár. Úplně vidím, jak jsme seděli všichni tři u stolu a já se měla přímo před tátou rozhodnout. Jasně, že jsem chtěla odejít, osamostatnit se, protože mě hlídal na každém kroku. Koukal na mě těma svýma očima, znamenalo to: Opovaž se říct, že jo! Ale já řekla, že půjdu. Teď jsem vděčná Alexovi za to, co mě naučil, a otci, že mi nedovolil být servírkou.

Doma jsme romsky nemluvili

* Karel Svoboda o vás říká, že máte úžasný hlas a romské srdce. Rozumíte tomu, co tím romským srdcem myslel?

Rozumím a vážím si toho, že to řekl. Má pravdu v tom, že Romové jsou jiní než Češi, cítí hudbu jinak. Mají feeling, cítění na sto procent. Teď nechci, aby to snad někdo pochopil špatně, nemyslím tím, že Češi neumí zpívat nebo že já jsem nejlepší. To ne, ale vím, co cítím, když zpívám. A poznám, když to někdo cítí taky tak.



* Co vy a romské písničky?

S nimi nemám zkušenost. Máma s tátou s námi nikdy romsky nemluvili, neučili nás je. Neříkám, že se mi romská hudba nelíbí, ale je to něco úplně jiného než muzika, kterou mám ráda.



* Víte o tom, že poté, co jste se stala známou ze SuperStar, snad každá druhá rodina Balogových v Ostravě tvrdí, že jste jejich blízká příbuzná?

Samozřejmě, že to vím. A pořádně mě to štve! Můj táta pochází z Košic a tam máme jediné příbuzné, dokonce ani v Ústí není nikdo z jiných Balogových naše rodina. Je to blbost, když si někdo myslí, že všichni Romové, co se stejně jmenujou, jsou příbuzní. Mě to až uráží. Já bych si přece v životě nedovolila někomu cizímu zatelefonovat: Hele, já jsem taky Balogová, já jsem tvoje sestřenice, asi...



* Počkejte, oni vám takhle volají?

No jasně. Ale já nevím, co čekají. Že s nimi někam půjdu slavit? Nebo jim pošlu peníze? Je to fakt ubohé. Jestli to berou tak, že se už dlouho žádná romská holka nestala známou z televize a fandí mi kvůli tomu, tak jim děkuju, ale přece je nemusím zvát domů na oběd proto, že se jmenujou taky Balogovi.



* Když jste skončila v soutěži na pátém místě, říkalo se: Zpívá ze všech nejlíp, ale je Romka, a tak lidem není sympatická. Myslíte si, že váš romský původ hrál roli?

Co si budeme povídat, já si nemyslím, že by český národ skousl, že tu soutěž vyhrála romská holka. Tomu fakt nevěřím. Ale pozor, to si nestěžuju. Prostě lidé, kteří posílali hlasy, vyjádřili svůj názor. I tak jsem dosáhla hodně, dokonce mám pocit, že mám lepší pozici a větší šanci uspět i do budoucna, než kdybych byla první nebo druhá.



* Teď, když už víte, co soutěž obnášela a jak vám změnila život, šla byste do ní znovu?

Nikdy. Když si to zpětně promítám, až mě tady, na srdci, svírá a bolí. Bylo to moc zvláštní období.



* Zkuste to upřesnit.

Ty nervy za to prostě nestojí.

Prodali mě za pakatel

* Když jste byla na dovolené v Tunisku, někdo vás tam vyfotil nahoře bez a snímek prodal do novin. Smála jste se tomu, nebo jste brečela?

Pak jsme se tomu s přítelem smáli, co taky jiného můžete dělat, ne? Ale původně jsem byla fakt dost zaražená. Těšila jsem se, jak si po tom všem zmatku konečně odpočinu, po dlouhé době jsem měla volno, tak jsme rychle šli do cestovky, koupili zájezd a ještě ten den letěli. Tak narychlo je to nejlepší, prostě se sbalit a jet. Tak jako já se tam opalovala spousta ženských, lidi se tam normálně fotili na pláži, takže mě nenapadlo, že někdo zaostří na mě. Prostě Češi. Stojí jim za to na dovolené tajně a sprostě někoho fotit. A pak to prodají za úplný pakatel. Je to směšné.



* Víte, za kolik to prodali?

Vím, ale ani tu cenu nebudu říkat. Nechápu, že lidem nepřipadá ponižující zajímat se o holku, která se opaluje napůl nahá, a pak jít tu fotku někam nabízet. Jenom jsem ráda, že v době, kdy to vyšlo, otec hrál na lodi a noviny neviděl. Propadla bych se hanbou, kdyby si je náhodou normálně četl a viděl tam svou dceru polonahou. Myslím, že on to vlastně doposud neví.



* To se mu ovšem nesmí dostat do rukou tento rozhovor.

Už mi to nevadí. Je to pryč a hlavně mi šlo o to, aby to neviděl. Něco jiného je o tom slyšet a něco jiného zírat na fotku v novinách.



* Zdá se, že jste od té doby zanevřela na fotografy. Jednomu jste dokonce jednu vrazila, pokud vím. Popíšete mi, co se stalo?

To jsme si se Sámerem a Verčou Zaňkovou zašli na diskotéku. Po dlouhé době jsme měli volno, chtěli jsme se trochu pobavit. Nešlo se tam ani napít, natož si jít zatancovat, jak se na nás lidi pořád tlačili. Přiznávám, že jsem to nezvládla. Byla jsem unavená, těšila jsem se, že si odpočinu, jenže jsme zase přišli do obrovského zmatku. Říkala jsem lidem, že prosím, ať mě nefotí... Dostala jsem nerva. Jednoho jsem chytla za foťák, on ho pevně držel, tak jsem ho s ním tak trochu odhodila stranou. Nic extra. Přesně si pamatuju, jak Sámer vyděšeně koukal a pořád říkal: "Prosím, přestaň, přestaň."



* Slyšela jsem, že jste se se Sámerem Issou stali velkými kamarády.

My si tak rozumíme, až to někdy vypadá, že nám hlavy srostly k sobě. Potřebujeme jeden druhého, podporujeme se, možná je to tím, že nemám mladšího bráchu. Možná, že tomu někteří lidé nerozumí, hledají za tím něco jiného. Slyšela jsem, že se někde psalo, že spolu něco máme. Tomu se smějem.



* Jak se vyvíjí práce na vašem cédéčku?

Tak to se ještě vrátím k Sámerovi. Líbí se mi na něm, že od začátku věděl, jaké svoje cédéčko chce, a opravdu toho dosáhl. Myslím, že to jeho cédéčko málokdo rozdejchá, dal tady všem těžký nářez. Tento styl hudby tady nikdo nedělal. Sámer měl výborného producenta, spolehlivé lidi a on sám zaválel. Moc mu to přeju a jsem ráda, že jsem se na tom mohla podílet nějakými těmi vokálky. Takže se tomu svému cédéčku budu taky snažit dát úplně všechno. Chtěla bych, aby to bylo funky, hudba, kterou tady lidé běžně neposlouchají. Ale proč by nemohli zkusit něco nového?



* Bude v angličtině, nebo v češtině? Porotci v soutěži občas vaši angličtinu kritizovali.

Já vím, angličtinu jsem měla ve škole jen prvním rokem, pak jsem se věnovala němčině. Když jsem zpívala anglicky, kapelník mi vždycky řekl, jak se to vyslovuje, a já se písničky naučila z textu. Je mi jasné, že nikdy nebudu mluvit jako děcka, která vyjedou na půl roku do Ameriky. Na cédéčku budou dvě české písničky, zbytek bude v angličtině, ale při nahrávání tam budu mít pána z New Yorku. Jmenuje se Ted a je to mistr na dohlížení, jestli je angličtina v pohodě. Bude mě upozorňovat na chyby, opravovat je, vysvětlovat mi, jak co správně vyslovit.



* Na rozdíl od Anety Langerové jste souhlasila s tím, aby vás zastupovala agentura Scream. Aneta se obávala, že ji lidé z ní budou tlačit do reklam a televizních estrád, které nemá ráda. Vy jste se nesetkala s případem, kdy by vám manažer domlouval práci, která zrovna nebyla podle vašich představ?

Vždycky to máte takové, jaké si to uděláte. Mně můj manažer Honza Musil zatím nezklamal, vždycky se dohodneme, kam chci a kam ne. Já jsme poměrně rázná, a když mi něco nesedí, tak to řeknu. To už o mně všichni vědí.



* Bydlíte ještě v Ústí nad Labem?

Mám v Praze pronajatý byt. Teď, když mám práci, by byla hloupost zdržovat se v Ústí a na každodenní dojíždění to je daleko. Byla jsem zvyklá žít se sestrami, vždycky nás doma bylo hodně a teď se cítím v pražském bytě dost osamělá. Někdy tak ležím, poslouchám různé zvuky a usnu až nad ránem, když skoro svítá. Ale když mám dva tři dny volna, vždycky jedu za mámou. Moc ráda jezdím autem, jsem nadšená, když mám před sebou delší cestu. Je to můj druhý koníček, hned po zpívání. Naši mi sice nechtěli vůbec dovolit, abych si udělala řidičák. Pořád mi říkají, že jsou všude nehody, máma mi volá do auta a říká, že mě tak kontroluje, jestli nejedu rychle.



* Martino, když si sebe představíte za deset let, co vidíte?

Samozřejmě rodinu, to mi už přece bude třicet šest! Vidím normální rodinu se zdravými dětmi. I když s vdáváním nepočítám. To mi připadá zbytečné, když přece někoho miluju a chci s ním žít, nepotřebuju k tomu úřední potvrzení.



Řekli o Martině Balogové

Kvůli žádnému jinému finalistovi soutěže Česko hledá SuperStar se po jeho vyřazení nestrhl takový poprask. Pro mnohé byla jasnou favoritkou, přesto ji diváci neposlali dost hlasů, aby zvítězila, takže skončila pátá.



Michal Horáček, textař

Tu když slyší Helena Vondráčková, musí mít chvění. Martina zpívá mimořádně. Kdyby vyhrála ona, má jako jediná šanci v mezinárodní soutěži. Přesto bych Martině písničku nenapsal. Ona bude zpívat hezkou pop music, ale to jsou věci, které moc neposlouchám.



Karel Svoboda, skladatel

Takový hlas, jako má Martina, u nás dlouho nebyl. Až do jejího vyřazení jsem si myslel, že jsme národ muzikantů.



Karel Gott, zpěvák

Jsem zklamaný, že vypadla, a natočím s ní duet.



Gábina Osvaldová, členka poroty v SuperStar

Mám pocit, že když Pán Bůh naděloval zlato do hrdla, hodil ho tam Martině lopatou.



Laďka Něrgešová, moderátorka soutěže

Když Ondra Brzobohatý otevřel obálku a já zahlédla její jméno, udělalo se mi zle. No to snad ne, ujelo mi. Vzápětí mě režisér do sluchátka napomenul: Nekomentuj to!



Janis Sidovský, manažer zpěváků

I přesto, že Martina Balogová všechny finalisty přezpívá, její vyřazení jsem očekával, protože například Šárka Vaňková má výraznější kouzlo osobnosti a více se trefí do českého vkusu. V tom úzkém finále jde právě o fluidum a sympatie publika víc než o pěvecké dovednosti.

Martina Balogová

Narodila se v roce 1978 v Ústí nad Labem. Původně chtěla být servírkou, ale otec, muzikant, ji vzal vystupovat do zahraničních barů a kabaretů. Zpívala tam sedm let. Má tři sestry, jedna z nich ji přihlásila do soutěže Česko hledá SuperStar. Martina v ní nakonec skončila jako pátá. Krátce poté s ní nazpíval duet Karel Gott, protože tvrdil, že byla ze všech soutěžících nejlepší. Duet nazpívala i se Sámerem Issou na jeho desce Busted. Teď pracuje na vlastním cédéčku.