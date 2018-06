Balbínovci nominují Hutku na úřad prezidenta

Jaroslav Hutka se radí po vynsení rozsudku se svým obhájcem. Jaroslav Hutka. Jaroslav Hutka. Jaroslav Hutka. Festival Zahrada v Náměšti na Hané, 4. července 2002. Prezidentský kandidát Balbínovy poetické strany Jaroslav Hutka (vpravo) se stranickým geniálním guvernérem Jiřím Hrdinou.

"Oznámení mé kandidatury, na níž se shodla Balbínova poetická strana, je možná trochu uspěchané. Zatím totiž není jasné, zda parlament schválí zákon o přímé volbě prezidenta. Pokud se tak stane a pokud bych eventuálně stanul v čele naší země, opustil bych Pražský hrad i s doprovodem. Domníváme se totiž, že Hrad není nejvyšší. Proto bych přesunul prezidentský úřad na Vyšehrad. Není ovšem na bydlení tak příjemný jako Hradčany a tato otázka by se musela uspokojivě vyřešit," prozradil tiskové agentuře Korzo Jaroslav Hutka.Písničkář tvrdí, že další zvlášť výrazné změny by v prezidentské funkci nezavedl. Pozoruhodným způsobem by ale trestal ty politiky, kteří špatně slouží voličům. "Rozhodně bych v Česku nezaváděl třeba umísťování na pranýř. Šel bych na to masarykovským způsobem. Pořádal bych prezidentské večeře a tyto lidi bych tam nezval. Jejich seznam by byl následně zveřejněn a každý by se mohl dočíst, který hříšník za trest s hlavou státu neveřečel. Ovšem institut prezidentských milostí bych zachoval," svěřil se Jaroslav Hutka.K neodmyslitelné umělcově image patří dlouhé vlasy a plnovous. Hradní holič by ale měl smůlu. Písničkář by i jako prezident zůstal máničkou. "Vlasy bych si nechal, protože bych byl zvolen jako já. Nikoliv jako někdo jiný. Ostříhat a oholit se, to bych považoval za zradu svých voličů, a nic takového nepřichází v úvahu," řekl rozhodným hlasem Jaroslav Hutka.