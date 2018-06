"Báječná léta" zahájí Viewegh svatbou

"Nestačil jsem si totiž ještě ani uvědomit, že mi někdy bude čtyřicet," dodal jeden z našich současných nejčtenějších autorů.

Spisovatel už teď tuší, že od své rodiny dostane mnoho darů, ale největší bude jeho vlastní, který si hodlá nadělit sám. "Konečně si chci postavit rodinný dům na Sázavě," těší se Viewegh.

Letošní rok mu přinese i jiný dárek: spisovatel se v létě znovu ožení. A do třetice si přeje, aby mu "to psalo" aspoň do šedesáti let a při frekvenci jeden román za rok by jich tak chtěl zvládnout ještě nejméně dvě desítky.

Viewegh však připouští, že kdyby se na chystanou oslavu v jeho oblíbené vinohradské restauraci nesjelo početné příbuzenstvo, ani by pro nával práce nevěděl, že má narozeniny.

Už 9. května ho totiž čeká jiná příjemná povinnost. V nakladatelství Fischer bude podepisovat v pořadí už jedenáctý román - Báječná léta s Klausem. "Rozhodně nejde o politický pamflet, ale jde o rodinnou grotesku, volné pokračování Báječných let pod psa," vysvětluje Michal Viewegh. "Opět tu vystupují bratři Paco a Kvido, jejich rodiče, dědeček Josef i babička Věra, jen doba se podstatně změnila."

Děj Vieweghova nejnovějšího románu se odehrává v 90. letech, tedy v éře poznamenané politickým působením Václava Klause. O něm se také jeho "oponent" Viewegh s ironickou nadsázkou zmiňuje v šesti z šestatřiceti kapitol.

"Kromě budování rodinného hnízda a pedagogických povinností ve škole tvůrčího psaní při Literární akademii začnu také od letošního podzimu psát fejetony do rubriky Poslední slovo v Lidových novinách," uzavřel jubilant výčet očekávaných událostí.