Bailando skončilo pro Paulovou s Fialou

V Bailandu se tentokrát tancovala polka a samba, rozebíraly smutné osudy předčasně narozených dětí a darovaly peníze od sponzorů, Novy i samotných soutěžících. V úvodu jsme měli možnost nahlédnout do zákulisí a příprav, konkrétně jak se losují písně pro jednotlivé tance.

A tak jsme se dozvěděli, že například Lucka Borhyová "miiiluuujeee" Robieho Williamse a Zdeňka Podhůrského pojala hrůza, když zjistil, že bude trsat na Boney M. To se ale týkalo kola předešlého, tentokrát zazněly hity jako "Škoda lásky", nebo "Marta". Waw! Výběr písní je vůbec podivný, patrné to bylo hlavně u samby, kde často zněly melodie zcela jiného rázu.

Prvnímu páru, Richardovi a Ladě, tento večer dost nevyšel. Důvodem byl asi výběr tanců, přeci jen starší Richard si moc nezajuchá při polce, ani nezavlní u samby. Statečně vše zachraňovala Lada, díky jejímuž temperamentu nakonec pár uzmul úctyhodných 50,5 bodu. Porota oceňovala hlavně sehranost (Jan Bursa), zato se nelíbila těžkopádnost (Petra Kostovčíková). Josef Prouza se navíc ofrňoval nad "polopatismy typu chytání za ňadra", což kvituji, protože mi to také přišlo dost laciné.

Adéla a Danielem nám v medailonku představili "jejich" snoubenku. Pro vysvětlení, křen Adéla si hodlá oba vzít. Následně předvedli krásnou skočnou i s "Baran baran buc", což je Beďovo "Berany, berany duc", asi po slovensku... (Tímto se omlouvám za akustické přepisy, vážně slovenštinou nevládnu, jsem už asi pozdní generace.) Mě ale zaujala víc koroptví samba reflexně zelené a navíc opeřené Adély. Porotí výplody: výbušné, synchronizované, uvolněné, dusavé, sebejisté. Že by se rýsoval favorit soutěže? Za šedesát bodů.

Lucie a Petr si v úvodu vyzkoušeli společné moderování TN a veřejně ujasnili svůj "čistě profesionální" vztah. Výkony taneční byli dost rozdílné, zatímco samba se povedla (kdo by se divil při křivkách Lucie), polku docela zkazili. To ovšem nebránilo porotě oznámkovat je celkovými 64,5 body, protože byli usměvaví "jako sluníčka" (Petra Kostovčíková) a "sehraní a vyvíjející se" (Jan Bursa). Jen Josef Prouza upozornil na dost chybiček v polce, Beďa ale za stejný tanec "švácnul deviatku".

Polda Slávek šel v uplynulém týdnu do dětského domova, kde učil děti tančit. Kdyby někomu snad nepřišel příběh dost dojímavý, ukázalo se, že Slávkova přítelkyně má také vážné zdravotní problémy. S Ivou pak zatančili "diétní polku, trochu jako dělená strava" (Josef Bednárik). Josef Prouza ocenil, že pár dokonale ovládl parket. To se povedlo i při sambě, mírně v bollywoodském stylu, kdy Iva byla dost spoře oděná, zato cinkala korálky, mincemi a dalšími kousky šrotu. "Na míle vzdálené od dělené stravy," podotkl Bednárik. Na Petru Kotovčíkovou působili harmonicky, na Prouzu Iva jako "svůdná bujadéra". 61,5 bodu.

Duelisté tohoto večera byli Tomáš Krejčíř s Janou Gonsiorovou a Jana Paulová se Zdeňkem Fialou. Druhému páru možná uškodila pošramocená pověst Zdeňka, každopádně se s námi rozloučil se stotisícovým šekem v ruce. Navíc přibyl osobní dar Tomáše Krejčíře. Ten si ale moc neodpočine, duel ho čeká i příští týden. Protivníky bude dvojice Lada Kománková, Richard Tesařík.

Večer byl ozvláštněn stepovým vystoupením do té doby nepříliš známého Jana Bursy a jeho skupiny Project Wings, jinak šeď a hrůza. taneční výkony nic moc, navíc zabírají maximálně pětinu celého vysílacího času. Zbytek je prošpikován dojímavými příběhy, které už všichni diváci znají z deseti úhlů, dále reklamami, předáváním šeků a jiných darů, rozhovory na stále stejná témata... Co si o náplni Bailanda myslíte vy? Myslíte, že by pomohlo zkrácení na polovinu/třetinu, nebo zkrátka v Čechách reality show neumíme?

