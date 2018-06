Bailando: první duel vyřadil Mádla s Dolhou

Nejprve se na startovní čáru postavila Lucie Borhyová a Petr Pik s čačou. Josef Bednárik si samozřejmě všímal především Luciina kostýmu, v některých oblastech spíš nekostýmu.

Lucie s Petrem jsou evidentně už dost sehraní (kdoví, jak často trénují), čača jim určitě sedla. Ocenění bylo relativně nízké, 19 bodů (+ otazník od „tajného“ Josefa Prouzy). Jejich druhý tanec, country, byl nudný. Shodli se na tom všichni porotci, někdo to nazval slovem „odchozené“ (Petra Kostovčíková), jiný „nic moc“ (Josef Prouza). „Beďa“ si, jak jinak, všímal hlavně Borhyovic dekoltu a vytáhl výslednou známku na 18 „netajných“ bodů.

Druhou dvojicí byl Zdeněk Podhůrský s Lenkou Sekaninovou. Stručně: super tanečnice a unylý tanečník. Country v jejich podání bylo docela nebezpečné, jednak kvůli akrobatickým zvedačkám, kde bych Zdeňkovi osobně nedůvěřovala, a pak kvůli „cvičebním pomůckám“. Jak řekl Dalibor Gondík - „sado laso“. Porota byla vcelku zajedno: obsah chudý, „podchladzený“, Zdeněk by to mohl víc rozbalit. V čače to naopak oba rozbalili dostatečně (alespoň podle poroty), Zdeněk na mě ale pořád působil spíš jako robot. Za první výkon 14, za druhý 20,5 bodů.

Následoval Richard Tesařík a Lada Kománková. Výkon Lady v čače byl famózní, především její sebejistota v tygřím oblečku. Zato Richard působil dost vlažně, jakoby ho právě vzbudlili. Petře Kostovčíkové se ale interpretace líbila, podle Honzy Bursy i Josefa Bednárika to dvojici sedělo, Beďa navíc spokojeně prohodil „išol dravec tvrdo na vec“. Jediný Josef Pouza zmínil „chybičky“ a „nedotočené pohyby“. Country byl pravý opak. Richardovy sedí tyto tance určitě víc, když se přidá ještě pivo jako rekvizita, je úspěch zaručen. 18,5 a 20,5 bodů.

V minulém kole si nasadili laťku vysoko Iva Kubelková s policistou Jaroslavem Molnárem. Jako první tanec zvolili country, bohužel jim k tomu hrála absolutně „necountry“ písnička, takže byl výkon dost chaotický a nudný. Porotkyni Petře to přesto vylepšilo náladu, Honza si jako vždy „myslel totéž co Petra“. Beďa zase neocenil „prieliš limonády a málo tancování“. V druhém tanci se oba zlepšili, což uznali všichni porotci. Neopomněli zmínit Ivy dlouhé nohy a jiné přednosti, což už se stává poněkud trapnou součástí každého výkonu dvou nejmenovaných soutěžících. 19,5 a 21 bodů.

Předposledním párem byla Adéla Gondíková a Daniel Šnajdr. Oba tance, ať už čača nebo country, byly jednoznačně nejlíp zatančené. Musím uznat, že tento pár mi přijde nejsympatičtější ze všech, přestože Adéla nepatří mezi sexbomby soutěže a její partner také na první pohled ničím nevyniká. Celkově jsou ale skvěle sehraní, tancovat je baví a jsou si jistí. Co do techniky porotci ocenili přesnou práci nohou, již zmíněnou sehranost a dynamiku. Plný souhlas: 25 + 23 bodů.

Závěrečnou dvojicí byl Tomáš Krejčíř a Jana Gonsiorová. Na nich je zajímavé jejich upřímné nadšení. Přestože udělali pár chyb a nebyli vždy synchronizovaní, jejich výkony byly zábavné. Můj oblíbenec „Beďa“ to nazval „heterosexuální“. Řečeno body, 20,5 a 22,5

Jak už bylo uvedeno, v prvním duelu vypadl Jirka Mádl s Laďkou Dolhou. Zatímco Laďka působila po obě kola nesmírně sympaticky a byla skvělá i na parketu, Jirka byl jako studený psí čumák. Nevidím jiný důvod, proč vypadl právě tento pár. Myslíte si něco jiného? Jak vidíte vy příští souboj Lucie Borhyové + Petra Pika se Zdeňkem Podhůrským a Lenkou Sekaninovou?