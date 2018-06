Bailando opouští Podhůrský se Sekaninovou

Pro tentokrát nezačnu analýzami tanců, ale zdrbnu emoční stránku Bailanda, protože o to má v prvé řadě jít, ale čeho je moc... Jako vždy celou trojhodinovku otevíraly příběhy: ať už vypadnuvší Laďky Dolhé nebo duelistů. Přidala se navíc "kauza Fiala", ve které jde stručně o to, že jeden z účinkujících se prohřešil proti pravidlům soutěže, v minulosti nafotil erotické fotky a nepřiznal to.

Jak situaci řešit? Vyrazit ho a přijít o jeden ze soutěžících párů? Nebo ho nechat tančit, i když porušil pravidla? S řešením nakonec přišel samotný Zdeněk, který nechal rozhodnutí o svém bytí či nebytí v soutěži na divácích.

Doják přišel i uprostřed v podobě pana Heřmana Volfa, který je nyní rok na vozíku. Dostal šek na masáže a parakolo a slzy a pořad mohly plynout dál. Na úplný závěr přišlo rozluštění tajenky "Zdeněk a erotické fotky", dotyčný nakonec v soutěži zůstal. V duelu byla úspěšnější Lucie Borhyová s Petrem Pikem, a příští týden tudíž neuvidíme Zdeňka Podhůrského s partnerkou Lenkou Sekaninovou.

Ehm, taky se tancovalo... Konkrétně rumba a disco. Prvním párem byla Jana Paulová s "hříšníkem" Zdeňkem. S jejich rumbou byla porota spokojená, Petra Kostovčíková měla husí kůži, pro "Beďu" začala fungovat "partnérská chémia". Disco tanec byl postavený hlavně na dobrých tanečních schopnostech Zdeňka, od kterého jsme se dočkali i měsíční chůze a breakdance. Kritická porota si všimla nesynchronizovanosti a hnusného oblečení ("ružové a mentolové liezatko" - Bednárik). Celkem 51 bodů.

Iva Kubelková s poldou Slávkem Molnárem toho v disku moc nepředvedli. Dělali spíš dojem cvičitelů aerobiku, Josefu Pouzovi připomínali počítačovou animaci, kde má člověk chuť zmáčknout "dylýt".Zato rumba byla vášnivá, "začala slibně, pokračovala slibně a končila slibně" (Petra Kostovčíková). Beďa v tom viděl kalkul a chlad, Prouza antické sousoší. 57,5 bodů.

Třetí dvojicí byl Tomáš Krejčíř s Janou Gonsiorovou. Jejich rumba byla veselá i tajemná, romantická,... Porotkyně Petra ocenila pozornost tanečníka k partnerce, tajný Honza Bursa nazval partnerku "skvostnou". Beďa si zase všímal barvy kostýmů a došel k názoru, že T+J předvedli tanec "dvouch erotických lososou". Na disko část dvojice "vyfásla" Helenku a její "Dlouhou noc"... Byla opravdu dlouhá a trochu nudná. 54 rovných.

Veteráni přišli na řadu jako čtvrtí a pro mě to byl jeden z nejzábavnějších výkonů (v obou tancích). Richard Tesařík a Lada Kománková to nejprve ukázkově rozjeli při discu. Josefa Prouzu "příjemně šokovali", Bednárik se zaměřil na "ladnou Ladu", Petra Kostovčíková zase na "živelného dědu". Rumba byla nádherná, příkladem toho, že na diváka působí z devadesáti procent prožitek a ne silueta, věk nebo ohebnost. Celkem 61 bodů.

Nakonec zatančili tradičně dobří Adéla Gondíková s Danem Šnajdrem. V rumbě využili dost náročných akrobatických prvků, v discu zase hereckých schopností. Do obou vystoupení se dokonale vžili, super zážitek bylo "We are family" s mrkací pannou. Techniku u rumby ocenila Petra Kostovčíková i Josef Prouza, disco bylo vyhlášené nejlepším za večer. Celkem 64 bodů.

Discotanec si mohli zatančit ještě Lucie Borhyová a Petr Pik, kteří zvítězili v duelu. Za oba výkony byli oceněni 63,5 body.

Příští týden už uvidíme jen pět párů. Nabízí se otázka, jak proboha Nova naplní tři hodiny pořadu s postupně ubývajícím počtem účinkujících. Zvládáte vy páteční "nekonečný příběh"? Komu budete fandit v příštím duelu - Tomáši Krejčířovi s Janou Gonsiorovou, nebo Janě Paulové se Zdeňkem Fialou?

