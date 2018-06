Bahrajnská princezna požádá v USA o politický azyl

Dcera bahrajnského šajcha Meriam al Chalífa musí požádat o politický azyl v USA. Jinak by ji čekalo vyhoštění ze země, kam loni prchla v přestrojení s falešnými doklady za svým vyvoleným. Doma by princeznu čekalo pronásledování, neboť se vdala za muže, který není muslim.

Soud v San Diegu ji totiž odmítl zprostit obvinění z ilegálního vstupu do USA a tak nemůže požádat o povolení k trvalému pobytu.