VIDEO: Bagová z Hlasu pohubla, v klipu je z ní rozverná tanečnice

"Nesnažila jsem se cíleně shazovat, spíš bych řekla, že se o těch pár shozených kilogramů postaral stres," řekla iDNES.cz Ivanna Bagová, která je prý lehčí o necelých pět kilogramů.

Nová deska vítězky Hlasu Česko Slovenska nese název Oheň v duši. Ten ostatně zpěvačka předvádí i v prvním videoklipu I’m Not Dancing On My Own, který vznikl v rekordně krátkém čase.

"Zvládli jsme ho natočit za jeden den. Nástup byl v osm a v devět večer už jsme měli hotovo," doplnila Bagová, jíž producentsky pomáhal s deskou její kouč z Hlasu ČeskoSlovenska Michal David.

"S Michalem se spolupracovalo výborně. Hlavně jsem ráda, že splnil svůj slib a pozval mě jako hosta na své koncerty. Bylo to fajn."

Ivanna Bagová Hlasem ČeskoSlovenska je Ivanna Bagová.

Debutové album Bagové obsahuje jedenáct písní. Většina skladeb vznikla právě pro tuto desku, ve dvou případech jde o coververze. Zpěvačka přezpívala asi největší hity zpěvaček Whitney Houston (I Will Always Love You) a Celine Dion (My Heart Will Go On).

"Stalo se tak vlastně na přání fanoušků, neb pravě s těmito skladbami slavila v soutěži obrovský úspěch," objasnil Jiří Kouba z vydavatelství Universal Music.

Klip Ivanny Bagové bude mít českou premiéru v úterý, a to na české MTV.