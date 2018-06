Party Hlasu: Unavená vítězka, pyšný David a upovídaná Veselovská

Osmnáctiletá rodačka z Ukrajiny Ivanna Bagová ještě dlouho po vyhlášení vítězství v Hlasu nenacházela slova pro svou radost.

"Nevím. Neumím ten pocit ani popsat. Cítila jsem neskutečné štěstí. Přijela jsem z malinkého města do velké krajiny a hned se můj sen splnil," prohlásila Ivanna, která z výhry 100 tisíc eur zaplatí mamince dovolenou u moře.

"Nikdy v životě na žádné dovolené nebyla a nikdy neviděla moře, tak bych jí to dopřála," řekla zpěvačka, kterou si pod svá ochranná křídla coby producent plánuje vzít její kouč ze soutěže Michal David.

"I kdyby Ivanna nevyhrála, stejně jsme si už plácli a udělám jí CD. Chtěl bych jí ho produkovat. Pro mě to první místo nebylo až tak hrozně směrodatný, proto jsem řekl, že i když by byla druhá, nebude to pro mě prohra. Myslím ale, že to bylo o vous. Anička byla velký soupeř," prohlásil David, který chce zpěvačce nové album vydat už na podzim.

Šestnáctiletá Anna Veselovská, která byla také jednou z favoritek, prý z druhého místa není vůbec zklamaná. Poslední kolo soutěže si užila a přiznala, že jí budou chybět hlavně kamarádi z týmu Rytmuse.

"Nejvíc mi bude chybět Brunno Oravec, ale také Kristýnka Daňhelová a ostatní soutěžící. Velmi ráda se ale konečně doma vyspím ve své posteli, po celém tomto úletu, taktéž mě čeká rodina. Hlas mi dal určitě zkušenosti, kontakty, dobré lidi a vzal mi asi to soukromí," prozradila pro iDNES.cz Anna, která své soupeřce vítězství přála už dávno.

Anna Veselovská a Brunno Oravec na párty po skončení soutěže Hlas ČeskoSlovenska

"Já jsem jí hodně přála, aby celou soutěž vyhrála. Už když jsme byly na začátku spolu na pokoji, tak jsem si navzájem říkaly: Přeji ti to. Tak se jí to splnilo a jsem velmi ráda," dodala zpěvačka, která se všemi finalisty Hlasu ČeskoSlovenska slavila skoro až do rána.