Bagárovou ze SuperStar lanaří do modelingu, zatím chce zpívat

"Pořád pokračuje moje smlouva s jednou kosmetickou značkou. Chystáme další focení a kromě toho budu teď nahrávat docela hezkou slovenskou písničku," líčí Bagárová.

"Přišla i nějaká nabídka z modelingu, ale nechci předbíhat, je to ještě v jednání. Každopádně, i když to vyjde, určitě nevyměním zpěv za modeling. Jen mě láká zkusit si předváděcí molo. Tedy - pokud nepůjde o spodní prádlo. Do toho bych asi nešla," vysvětluje rodačka z Brna, která se naposledy objevila na křtu CD svého kolegy Bena Cristovaa.

Popřela, že by byli milenci. "Momentálně nejsem zadaná a nevadí mi to. V poslední době je dost těžké rozeznat, který kluk má opravdu zájem a který zájem jen hraje," řekla mladá zpěvačka.

Modelingem ke zpěvu a opačně

Bagárovou paradoxně pojí podobný osud s miss Jitkou Válkovou. Pro Českou Miss jsou sice přehlídková mola hlavní obživou, ale ráda by zpívala.

Její kvality ocenil například muzikant Karel Vágner, který pro ni a svého syna složil duet. "Všiml jsem si v tisku, že Jitka Válková byla na hodině u profesora Eduarda Klezly. Zavolal jsem mu a zeptal se ho, zda na to má. A on mi odpověděl - má a velmi," řekl Karel Vágner.

Taky na nedávném křtu ekologických lodí na Vltavě to Válková pořádně rozbalila a předvedla, že umí zazpívat i Nirvanu. "Jitka má opravdu v krvi ostrý rock. Vždycky když zazpívá, tak vůbec nechápu, odkud ten hlas tahá. Odněkud ze země," okomentoval zpěv České Miss její přítel Mirek Cipra.