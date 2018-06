Badmintonista Petr Koukal: O rakovině mluvit budu, o vztazích ne

"Chápu, že některé lidi to asi zajímá a koukají se na to a mají z toho zážitek, ale mně to přijde špatně nastavené a odmítám se toho zúčastňovat. Navíc si myslím, že bych tím odváděl pozornost od důležité věci," říká badmintonista.

Tou důležitou věcí je jeho nadace pomáhající mužům s rakovinou. Sám prodělal rakovinu varlat a vždy o své nemoci mluvil otevřeně, čímž se snažil pomoci těm, kteří trpěli stejně jako on.

Přesto ho trochu mrzí, že se do povědomí lidí dostal až kvůli prodělané nemoci a svým vztahům. "Do té doby, když se mi dařilo sportovně, tak se to objevilo jen v malé kolonce výsledků," postěžoval si Koukal.

Na druhou stranu se i díky svému úspěšnému boji s nemocí dočkal snu každého olympionika - nést vlajku. "To byl nádherný zážitek a úžasná vzpomínka. Ale trošku mi to kazí, že jsem ji nenesl kvůli výsledkům, že jsem něčeho dosáhl v tom sportu, ale že jsem něčeho dosáhl v něčem jiném,“ dodává.